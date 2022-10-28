28 октября 2022
27 октября 2022

Курганский вуз через суд взыскал со студента долг за обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., зима, кгу, курганский государственный университет
Суд обязал взыскать со студента 96 879 рублей Фото:

Студент не внес оставшуюся часть денег за обучение, поэтому Курганский государственный университет (КГУ) подал на него иск в суд. Об этом говорится в материалах дела.

«Между исцом и студентом был заключен договор на платное обучение. Должник нарушил один из пунктов договора и не перевел окончательную сумму за обучение. Истец просит суд взыскать задолженность 51 303 рубля, проценты 8 848 рублей, пени 33 713 рублей и возмещение расходов по оплате госпошлины 3 015 рублей», — написано в документе.

Суд удовлетворил исковые требования. Он постановил взыскать в пользу КГУ задолженность, процент, пени и оплату госпошлины. Итоговая сумма взыскания составила 96 879 рублей.

Ранее URA.RU писало, что три студента КГУ получили стипендии президента РФ. Они выдаются за достижения в обучении и научной деятельности.

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Студент не внес оставшуюся часть денег за обучение, поэтому Курганский государственный университет (КГУ) подал на него иск в суд. Об этом говорится в материалах дела. «Между исцом и студентом был заключен договор на платное обучение. Должник нарушил один из пунктов договора и не перевел окончательную сумму за обучение. Истец просит суд взыскать задолженность 51 303 рубля, проценты 8 848 рублей, пени 33 713 рублей и возмещение расходов по оплате госпошлины 3 015 рублей», — написано в документе. Суд удовлетворил исковые требования. Он постановил взыскать в пользу КГУ задолженность, процент, пени и оплату госпошлины. Итоговая сумма взыскания составила 96 879 рублей. Ранее URA.RU писало, что три студента КГУ получили стипендии президента РФ. Они выдаются за достижения в обучении и научной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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