Курганский вуз через суд взыскал со студента долг за обучение

29 октября 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Суд обязал взыскать со студента 96 879 рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Студент не внес оставшуюся часть денег за обучение, поэтому Курганский государственный университет (КГУ) подал на него иск в суд. Об этом говорится в материалах дела. «Между исцом и студентом был заключен договор на платное обучение. Должник нарушил один из пунктов договора и не перевел окончательную сумму за обучение. Истец просит суд взыскать задолженность 51 303 рубля, проценты 8 848 рублей, пени 33 713 рублей и возмещение расходов по оплате госпошлины 3 015 рублей», — написано в документе. Суд удовлетворил исковые требования. Он постановил взыскать в пользу КГУ задолженность, процент, пени и оплату госпошлины. Итоговая сумма взыскания составила 96 879 рублей. Ранее URA.RU писало, что три студента КГУ получили стипендии президента РФ. Они выдаются за достижения в обучении и научной деятельности.

Студент не внес оставшуюся часть денег за обучение, поэтому Курганский государственный университет (КГУ) подал на него иск в суд. Об этом говорится в материалах дела. «Между исцом и студентом был заключен договор на платное обучение. Должник нарушил один из пунктов договора и не перевел окончательную сумму за обучение. Истец просит суд взыскать задолженность 51 303 рубля, проценты 8 848 рублей, пени 33 713 рублей и возмещение расходов по оплате госпошлины 3 015 рублей», — написано в документе. Суд удовлетворил исковые требования. Он постановил взыскать в пользу КГУ задолженность, процент, пени и оплату госпошлины. Итоговая сумма взыскания составила 96 879 рублей. Ранее URA.RU писало, что три студента КГУ получили стипендии президента РФ. Они выдаются за достижения в обучении и научной деятельности.