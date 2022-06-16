Курганские студенты получат стипендии от Путина

Трое курганских студентов стали получателями президентской стипендии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трое студентов Курганского государственного университета стали получателями стипендий Президента РФ за достижения в обучении и научной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.

«Студенты института математики и интеллектуальных систем Курганского государственного университета вошли в число получателей стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся по очной форме на бюджетной основе по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технического развития российской экономики. Все стипендиаты прошли конкурсный отбор, имеют достижения в обучении и научных исследованиях», — говорится в сообщении КГУ.

В числе получателей президентской стипендии Владислав Шелепов — автор международных публикаций, участник научных конференций, победитель всероссийского конкурса «Таланты России». Одна из научных работ студента связана с выявлением скрытых сообщений в аудио-файлах, которые могут содержать вирусы или иную информацию. Второй стипендиат — Никита Самсонов участник научных конференций, Международной олимпиады по высшей математике. Третий — Роман Лупашко, дипломант Международных олимпиад по элементарной и высшей математике, участник конкурса Marusia Game Challenge, Всероссийской студенческой олимпиады по информационной безопасности. Еще пятеро студентов КГУ будут получать стипендии Правительства РФ.

Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

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