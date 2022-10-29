Депутат Соболев: в РФ нужно ввести ежегодные мобилизационные сборы для мужчин

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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военные, снайпер, стрелки, снайперская винтовка, военные учения
В СССР раз в два года проходили мобилизационные сборы для военнообязанных, напомнил Виктор Соболев Фото:
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Мобилизация в России

В России необходимо возродить мобилизационные сборы для военнообязанных мужчин, как это было во времена СССР. Проводились они раз в два года и длились месяц. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (2003 год) Виктор Соболев.

«В Советское время раз в два года проходили мобилизационные сборы. Военнообязанные призывались на месяц. Они вспоминали вооружение, технику, с ними проводились занятия, затем боевые учения. И они показывали очень высокие результаты. Конечно, это нужно возрождать», — подчеркнул Виктор Соболев.

По словам депутата Госдумы, за месяц военнообязанные на мобилизационных сборах восстанавливают знания и затем, в случае необходимости, могут выполнять любые боевые задачи. «Я сам участвовал в качестве начальника штаба полка, командира полка на таких мероприятиях, когда были из запаса призваны люди с предприятий, с шахт и так далее. За месяц они были способны восстанавливать свои навыки в учебе, в знании военного дела и при необходимости выполнять любые боевые задачи», — добавил Соболев.

По данным проекта Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, у учеников 10-11 классов в ОБЖ появится модуль, посвященный начальной военной подготовке. Школьники будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощи в бою, осваивать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.

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В России необходимо возродить мобилизационные сборы для военнообязанных мужчин, как это было во времена СССР. Проводились они раз в два года и длились месяц. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (2003 год) Виктор Соболев. «В Советское время раз в два года проходили мобилизационные сборы. Военнообязанные призывались на месяц. Они вспоминали вооружение, технику, с ними проводились занятия, затем боевые учения. И они показывали очень высокие результаты. Конечно, это нужно возрождать», — подчеркнул Виктор Соболев. По словам депутата Госдумы, за месяц военнообязанные на мобилизационных сборах восстанавливают знания и затем, в случае необходимости, могут выполнять любые боевые задачи. «Я сам участвовал в качестве начальника штаба полка, командира полка на таких мероприятиях, когда были из запаса призваны люди с предприятий, с шахт и так далее. За месяц они были способны восстанавливать свои навыки в учебе, в знании военного дела и при необходимости выполнять любые боевые задачи», — добавил Соболев. По данным проекта Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, у учеников 10-11 классов в ОБЖ появится модуль, посвященный начальной военной подготовке. Школьники будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощи в бою, осваивать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.
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