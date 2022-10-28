Российских школьников научат стрелять из АК-74 и использовать гранаты

На уроках ОБЖ в школах начнут учить стрелять из АК-74, оказывать медпомощь в бою и пользоваться гранатами

28 октября 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Старшеклассников в РФ научат обращаться с автоматом Калашникова на уроках ОБЖ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учеников 10 и 11 классов научат обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую медицинскую помощь в бою, а также им объяснят принцип действия гранат Ф-1 и РГД-5 в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Об этом говорится в проекте Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования. «Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5», — указано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов. Также предполагается, что в рамках курса ОБЖ учеников научат оказывать медпомощь в условиях боевых действий. Кроме того, детей обучат действиям в современном общевойсковом бою, оборудованию позиции солдата и способам передвижения в бою. Вдобавок у школьников появятся занятия по строевой подготовке. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. С начала нового учебного года в школах начали проводить занятия «Разговоры о важном», на которых детям рассказывают о спецоперации, любви к Родине и патриотизме. Также тема СВО появилась в курсе истории у учеников 10 и 11 классов.

Учеников 10 и 11 классов научат обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую медицинскую помощь в бою, а также им объяснят принцип действия гранат Ф-1 и РГД-5 в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Об этом говорится в проекте Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования. «Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5», — указано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов. Также предполагается, что в рамках курса ОБЖ учеников научат оказывать медпомощь в условиях боевых действий. Кроме того, детей обучат действиям в современном общевойсковом бою, оборудованию позиции солдата и способам передвижения в бою. Вдобавок у школьников появятся занятия по строевой подготовке. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. С начала нового учебного года в школах начали проводить занятия «Разговоры о важном», на которых детям рассказывают о спецоперации, любви к Родине и патриотизме. Также тема СВО появилась в курсе истории у учеников 10 и 11 классов.