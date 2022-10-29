Власти Британии разморозили счета олигарха Авена для оплаты «роскошной жизни»

30 октября 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Власти Британии разрешили Петру Авену снять почти 400 тысяч фунтов со своих счетов, чтобы расплатиться с долгами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Великобритании разморозили часть счетов российского миллиардера Петра Авена, находящегося под западными санкциями, чтобы он смог оплачивать долги и «поддерживать роскошный образ жизни». Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph. В материале газеты говорится, что Министерство финансов Великобритании разрешило Петру Авену снимать со своих счетов по 60 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно, чтобы он мог «оплачивать расходы на проживание и поддерживать роскошный образ жизни». В общем олигарху предоставят доступ к одному миллиону фунтов на его заблокированных счетах, а также он сможет снять около 388 тысяч фунтов единовременно, чтобы расплатиться с долгами. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Ранее URA.RU сообщало, что на российского миллиардера Петра Авена, который проживает в Великобритании, завели уголовное дело за нарушение санкций. Согласно принятым в отношении миллиардера ограничениям, Авен может тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. Агентство Bloomberg сообщало, что в июле Британия разморозила счета Авена, чтобы он мог оплачивать «основные потребности».

Власти Великобритании разморозили часть счетов российского миллиардера Петра Авена, находящегося под западными санкциями, чтобы он смог оплачивать долги и «поддерживать роскошный образ жизни». Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph. В материале газеты говорится, что Министерство финансов Великобритании разрешило Петру Авену снимать со своих счетов по 60 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно, чтобы он мог «оплачивать расходы на проживание и поддерживать роскошный образ жизни». В общем олигарху предоставят доступ к одному миллиону фунтов на его заблокированных счетах, а также он сможет снять около 388 тысяч фунтов единовременно, чтобы расплатиться с долгами. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Ранее URA.RU сообщало, что на российского миллиардера Петра Авена, который проживает в Великобритании, завели уголовное дело за нарушение санкций. Согласно принятым в отношении миллиардера ограничениям, Авен может тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. Агентство Bloomberg сообщало, что в июле Британия разморозила счета Авена, чтобы он мог оплачивать «основные потребности».