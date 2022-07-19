Bloomberg: Великобритания разморозила счета Авена

Согласно постановлению, лондонский судья смягчил решение о заморозке счетов, связанных с Авеном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Судья фактически ослабил ограничения на счета наследства миллиардера Петра Авена, в соответствии с британской лицензией, которая позволяла миллиардеру оплачивать «основные потребности». Об этом сообщает Bloomberg.

«Согласно постановлению, обнародованному в понедельник, лондонский судья смягчил решение о заморозке счетов, связанных с Авеном. Судебные тяжбы начались в связи с тем, что с обвинениями Авена в том, что миллиардер уклонялся от санкций после начала конфликта на Украине», — пишет издание.

Находящийся под санкциями российский миллиардер Петр Авен втянут в судебную тяжбу с британскими властями. Судебный процесс начался после того, как они заморозили его банковские счета, которые он использовал для оплаты расходов в его английском особняке. Ранее юристы двух компаний, которые управляли его домохозяйством, утверждали, что приказы о замораживании должны быть отменены из-за совпадения лицензий. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние самого Авена составляет 5 миллиардов долларов.

Ранее URA.RU сообщало, что на российского миллиардера Петра Авена, который проживает в Великобритании, завели уголовное дело. В Великобритании на Авена заведено уголовное дело. Статья — нарушений санкций. В Великобритании из-за санкций Авен может тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. При этом британские власти считают, что он тратит значительно больше и живет не по средствам.

Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!