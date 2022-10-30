В Ирландии пожаловались на «уничтожение» туризма из-за украинских беженцев

31 октября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы уничтожают туристическую отрасль Ирландии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь украинским беженцам «уничтожает» туристическую сферу Ирландии. Об этом пишет The Irish Examiner. В частности, речь идет о ситуации сложившейся на юге графства Керри, где в местных гостиницах для размещения вынужденных переселенцев выделили 3741 койко-место. В результате туристические возможности страны снизились на 40%. «Решения правительства (о приеме и размещении украинцев — прим. URA.RU), которые сократили количество туристических мест в Килларни до 40%, „уничтожают“ бары и кафе города », — говорится в статье. Авто подчеркивает, что теряется большое число мест для путешественников, а местные бюджеты недополучают деньги от туризма. При этом власти даже не имеют заранее сведений о размещении очередной партии беженцев и узнают об этом только когда автобусы «подъезжают к дверям гостиниц». Ранее посол Украины в Ирландии Лариса Герасько возмутилась отсутствием жилья для беженцев в Ирландии. Причиной этому стал случай с 43 украинскими беженцами, которые прибыли в страну в конце прошлой недели и не смогли получить госжилье. В шотландском селе Киллин беженцам из Украины дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев.

Помощь украинским беженцам «уничтожает» туристическую сферу Ирландии. Об этом пишет The Irish Examiner. В частности, речь идет о ситуации сложившейся на юге графства Керри, где в местных гостиницах для размещения вынужденных переселенцев выделили 3741 койко-место. В результате туристические возможности страны снизились на 40%. «Решения правительства (о приеме и размещении украинцев — прим. URA.RU), которые сократили количество туристических мест в Килларни до 40%, „уничтожают“ бары и кафе города », — говорится в статье. Авто подчеркивает, что теряется большое число мест для путешественников, а местные бюджеты недополучают деньги от туризма. При этом власти даже не имеют заранее сведений о размещении очередной партии беженцев и узнают об этом только когда автобусы «подъезжают к дверям гостиниц». Ранее посол Украины в Ирландии Лариса Герасько возмутилась отсутствием жилья для беженцев в Ирландии. Причиной этому стал случай с 43 украинскими беженцами, которые прибыли в страну в конце прошлой недели и не смогли получить госжилье. В шотландском селе Киллин беженцам из Украины дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев.