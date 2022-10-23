Посол Украины возмутилась отсутствием жилья для беженцев в Ирландии

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько заявила, что ситуация с жильем для беженцев «очень тревожная»

24 октября 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Ситуация с жильем в Ирландии для беженцев, по словам посла Украины, «очень тревожная» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько в беседе с радио RTÉ заявила, что ситуация с отсутствием жилья для беженцев в этой стране «неприемлема». Причиной этому стал случай с 43 украинскими беженцами, которые прибыли в Ирландию в конце прошлой недели и не смогли получить госжилье. По словам Герасько, ситуация с жильем в Ирландии является «очень тревожной», при этом она выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса. Дипломат заявила, что прибывшие в страну украинцы потратились на билеты и приехали в Ирландию, поэтому «лучше заранее объявить о нехватке жилья», чтобы беженцы выбрали другие страны. Ранее министр по делам детей и молодежи Родерик О’Горман заявил, что Ирландия не гарантирует, что сможет принять всех украинских беженцев и просителей убежища из-за проблем с размещением. По его словам, ирландское правительство попросило людей поискать другую страну для пребывания. По данным RTÉ, на сегодня в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч тех, кто в данный момент просит убежища. URA.RU писало, что британского депутата шокировало количество украинских беженцев в стране. В Соединенном Королевстве за один месяц на 22 процента увеличилось число тех, кто в качестве бездомных обращается за помощью к местным властям. Также агентство сообщало о том, что власти Польши хотят обязать беженцев из Украины оплачивать предоставленное государством жилье. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев.

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько в беседе с радио RTÉ заявила, что ситуация с отсутствием жилья для беженцев в этой стране «неприемлема». Причиной этому стал случай с 43 украинскими беженцами, которые прибыли в Ирландию в конце прошлой недели и не смогли получить госжилье. По словам Герасько, ситуация с жильем в Ирландии является «очень тревожной», при этом она выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса. Дипломат заявила, что прибывшие в страну украинцы потратились на билеты и приехали в Ирландию, поэтому «лучше заранее объявить о нехватке жилья», чтобы беженцы выбрали другие страны. Ранее министр по делам детей и молодежи Родерик О’Горман заявил, что Ирландия не гарантирует, что сможет принять всех украинских беженцев и просителей убежища из-за проблем с размещением. По его словам, ирландское правительство попросило людей поискать другую страну для пребывания. По данным RTÉ, на сегодня в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч тех, кто в данный момент просит убежища. URA.RU писало, что британского депутата шокировало количество украинских беженцев в стране. В Соединенном Королевстве за один месяц на 22 процента увеличилось число тех, кто в качестве бездомных обращается за помощью к местным властям. Также агентство сообщало о том, что власти Польши хотят обязать беженцев из Украины оплачивать предоставленное государством жилье. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев.