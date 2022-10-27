В Шотландии украинских беженцев выселяют из отеля

28 октября 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

В Шотландии украинских беженцев попросили покинуть отель (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В шотландском селе Киллин беженцам из Украины дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля, пишет Scottish Daily Express. В статье указано, что изначально их разместили в рамках правительственной программы, забронировав номера до конца марта 2023 года. «Аннулирование контракта со стороны правительства Шотландии на размещение вынудит украинских беженцев покинуть свое место жительства менее чем через месяц. Тем, кто приютился в отеле Killin, дали время до 18 ноября, чтобы уехать», — пишет издание. Девятнадцатилетняя украинская беженка Анфиса Игнатова, которая находится в этом отеле со своей матерью, заявила, что решение правительства Шотландии стало для них плохой новостью. «Я сейчас учусь в Стерлинговском университете, у людей работа, но мы не знаем, что теперь будет. Нам сказали, что мы не окажемся на улице и нам найдут что-то, но нужно время, чтобы найти какие-то варианты», — рассказала девушка. В статье говорится, что для руководства отеля Killin аннулирование контракта на проживание беженцев из Украины также стало неожиданностью. Ранее посол Украины в Ирландии возмутилась отсутствием жилья для беженцев в этой стране. Министр по делам детей и молодежи Родерик О’Горман заявлял, что из-за проблем с размещением власти не смогут принять большое количество людей. URA.RU также сообщало, что жители Болгарии были недовольны появлением украинских беженцев на крупнейшем курорте страны. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. К примеру, Польша перестала платить украинцам пособия.

В шотландском селе Киллин беженцам из Украины дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля, пишет Scottish Daily Express. В статье указано, что изначально их разместили в рамках правительственной программы, забронировав номера до конца марта 2023 года. «Аннулирование контракта со стороны правительства Шотландии на размещение вынудит украинских беженцев покинуть свое место жительства менее чем через месяц. Тем, кто приютился в отеле Killin, дали время до 18 ноября, чтобы уехать», — пишет издание. Девятнадцатилетняя украинская беженка Анфиса Игнатова, которая находится в этом отеле со своей матерью, заявила, что решение правительства Шотландии стало для них плохой новостью. «Я сейчас учусь в Стерлинговском университете, у людей работа, но мы не знаем, что теперь будет. Нам сказали, что мы не окажемся на улице и нам найдут что-то, но нужно время, чтобы найти какие-то варианты», — рассказала девушка. В статье говорится, что для руководства отеля Killin аннулирование контракта на проживание беженцев из Украины также стало неожиданностью. Ранее посол Украины в Ирландии возмутилась отсутствием жилья для беженцев в этой стране. Министр по делам детей и молодежи Родерик О’Горман заявлял, что из-за проблем с размещением власти не смогут принять большое количество людей. URA.RU также сообщало, что жители Болгарии были недовольны появлением украинских беженцев на крупнейшем курорте страны. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. К примеру, Польша перестала платить украинцам пособия.