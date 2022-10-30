В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах. Подобный режим будет действовать в течении десяти дней, сообщил на аппаратном совещании 31 октября вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
«Погодные условия не изменятся в ближайшие десять дней, поэтому мы согласовали с подрядными организациями применение соли на дорогах. В основном это только опасные участки: спуски и подъемы путепроводов и эстакады», — рассказал Ксензов.
По его словам, на прямых участках массово применяться реагент не будет, потому что переход температуры через ноль градусов не такой резкий. В остальных случаях количество применяемой соли будет зависеть от интенсивности осадков и температуры воздуха.
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