30 октября 2022
29 октября 2022

В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Дороги Челябинска будут посыпать реагентом в течении десяти дней Фото:

В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах. Подобный режим будет действовать в течении десяти дней, сообщил на аппаратном совещании 31 октября вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«Погодные условия не изменятся в ближайшие десять дней, поэтому мы согласовали с подрядными организациями применение соли на дорогах. В основном это только опасные участки: спуски и подъемы путепроводов и эстакады», — рассказал Ксензов.

По его словам, на прямых участках массово применяться реагент не будет, потому что переход температуры через ноль градусов не такой резкий. В остальных случаях количество применяемой соли будет зависеть от интенсивности осадков и температуры воздуха.

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В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах. Подобный режим будет действовать в течении десяти дней, сообщил на аппаратном совещании 31 октября вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Погодные условия не изменятся в ближайшие десять дней, поэтому мы согласовали с подрядными организациями применение соли на дорогах. В основном это только опасные участки: спуски и подъемы путепроводов и эстакады», — рассказал Ксензов. По его словам, на прямых участках массово применяться реагент не будет, потому что переход температуры через ноль градусов не такой резкий. В остальных случаях количество применяемой соли будет зависеть от интенсивности осадков и температуры воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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