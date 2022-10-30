В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах

31 октября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Дороги Челябинска будут посыпать реагентом в течении десяти дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах. Подобный режим будет действовать в течении десяти дней, сообщил на аппаратном совещании 31 октября вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Погодные условия не изменятся в ближайшие десять дней, поэтому мы согласовали с подрядными организациями применение соли на дорогах. В основном это только опасные участки: спуски и подъемы путепроводов и эстакады», — рассказал Ксензов. По его словам, на прямых участках массово применяться реагент не будет, потому что переход температуры через ноль градусов не такой резкий. В остальных случаях количество применяемой соли будет зависеть от интенсивности осадков и температуры воздуха.

В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах. Подобный режим будет действовать в течении десяти дней, сообщил на аппаратном совещании 31 октября вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Погодные условия не изменятся в ближайшие десять дней, поэтому мы согласовали с подрядными организациями применение соли на дорогах. В основном это только опасные участки: спуски и подъемы путепроводов и эстакады», — рассказал Ксензов. По его словам, на прямых участках массово применяться реагент не будет, потому что переход температуры через ноль градусов не такой резкий. В остальных случаях количество применяемой соли будет зависеть от интенсивности осадков и температуры воздуха.