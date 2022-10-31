На депутата ЕР, сбившего ребенка, завели уголовное дело

На депутата Сергея Мамонтова завели уголовное дело
На сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП депутата «Единой России» Сергея Мамонтова завели уголовное дело. Об этом сообщают СМИ.
«Уголовное дело по статье „Оставление в опасности“ (до 1 года колонии) завели на депутата в Новосибирской области. Он сбил 6-летнего ребенка и уехал», — пишет РИА Новости. По информации агентства, подозреваемый полностью признал вину. Сейчас депутат заключен под арест на 11 дней.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Теперь его исключат из партии.
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