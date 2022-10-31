На депутата ЕР, сбившего ребенка, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, заключение, замок, судебный процесс, клетка, освобождение
На депутата Сергея Мамонтова завели уголовное дело Фото:

На сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП депутата «Единой России» Сергея Мамонтова завели уголовное дело. Об этом сообщают СМИ.

«Уголовное дело по статье „Оставление в опасности“ (до 1 года колонии) завели на депутата в Новосибирской области. Он сбил 6-летнего ребенка и уехал», — пишет РИА Новости. По информации агентства, подозреваемый полностью признал вину. Сейчас депутат заключен под арест на 11 дней.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Теперь его исключат из партии.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

На сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП депутата «Единой России» Сергея Мамонтова завели уголовное дело. Об этом сообщают СМИ. «Уголовное дело по статье „Оставление в опасности“ (до 1 года колонии) завели на депутата в Новосибирской области. Он сбил 6-летнего ребенка и уехал», — пишет РИА Новости. По информации агентства, подозреваемый полностью признал вину. Сейчас депутат заключен под арест на 11 дней. Ранее URA.RU сообщало, что в Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Теперь его исключат из партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...