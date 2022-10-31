На депутата ЕР, сбившего ребенка, завели уголовное дело

31 октября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

На депутата Сергея Мамонтова завели уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП депутата «Единой России» Сергея Мамонтова завели уголовное дело. Об этом сообщают СМИ. «Уголовное дело по статье „Оставление в опасности“ (до 1 года колонии) завели на депутата в Новосибирской области. Он сбил 6-летнего ребенка и уехал», — пишет РИА Новости. По информации агентства, подозреваемый полностью признал вину. Сейчас депутат заключен под арест на 11 дней. Ранее URA.RU сообщало, что в Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Теперь его исключат из партии.

На сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП депутата «Единой России» Сергея Мамонтова завели уголовное дело. Об этом сообщают СМИ. «Уголовное дело по статье „Оставление в опасности“ (до 1 года колонии) завели на депутата в Новосибирской области. Он сбил 6-летнего ребенка и уехал», — пишет РИА Новости. По информации агентства, подозреваемый полностью признал вину. Сейчас депутат заключен под арест на 11 дней. Ранее URA.RU сообщало, что в Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Теперь его исключат из партии.