Депутат «Единой России» переехал ребенка на машине в Новосибирской области 31 октября 2022 в 08:54 Размер текста - 17 + Депутат покинул место происшествия, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает портал NGS.RU. «Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», — цитирует портал руководителя регионального исполкома «Единой России» Юлию Швец. По информации СМИ, после случившегося 67-летний водитель покинул место происшествия. Швец также добавила, что депутата исключат из состава партии. Ребенок жив, сейчас он находится в реанимации. URA.RU направило запрос в «Единую Россию» с просьбой дать комментарий. На момент публикации ответа в редакцию не поступило. Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП. В Москве депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП на Кутузовском проспекте, передает «Царьград». В Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает портал NGS.RU. «Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», — цитирует портал руководителя регионального исполкома «Единой России» Юлию Швец. По информации СМИ, после случившегося 67-летний водитель покинул место происшествия. Швец также добавила, что депутата исключат из состава партии. Ребенок жив, сейчас он находится в реанимации. URA.RU направило запрос в «Единую Россию» с просьбой дать комментарий. На момент публикации ответа в редакцию не поступило. Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП. В Москве депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП на Кутузовском проспекте, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям