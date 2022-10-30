30 октября 2022

Депутат «Единой России» переехал ребенка на машине в Новосибирской области

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Депутат покинул место происшествия, сообщают СМИ Фото:

В Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает портал NGS.RU.

«Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», — цитирует портал руководителя регионального исполкома «Единой России» Юлию Швец. По информации СМИ, после случившегося 67-летний водитель покинул место происшествия. Швец также добавила, что депутата исключат из состава партии. Ребенок жив, сейчас он находится в реанимации.

URA.RU направило запрос в «Единую Россию» с просьбой дать комментарий. На момент публикации ответа в редакцию не поступило.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП. В Москве депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП на Кутузовском проспекте, передает «Царьград».

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В Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает портал NGS.RU. «Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», — цитирует портал руководителя регионального исполкома «Единой России» Юлию Швец. По информации СМИ, после случившегося 67-летний водитель покинул место происшествия. Швец также добавила, что депутата исключат из состава партии. Ребенок жив, сейчас он находится в реанимации. URA.RU направило запрос в «Единую Россию» с просьбой дать комментарий. На момент публикации ответа в редакцию не поступило. Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП. В Москве депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП на Кутузовском проспекте, передает «Царьград».
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