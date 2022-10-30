Депутат Госдумы пожаловался главному военному прокурору из-за поборов с мобилизованных югорчан

31 октября 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Проверка прокуратуры коснется не только фактов с поборами на обогрев Фото: скрин видеообращения мобилизованных к югорскому губернатору новость из сюжета Мобилизация в России Разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутаты Николай Новичков (Государственная Дума) и Михаил Селюков (дума ХМАО). Об этом URA.RU рассказали сами народные избранники. «Я написал запрос главному военному прокурору России Валерию Петрову. Если действительно имело место наличие поборов за отопление, если действительно наши граждане, мобилизованные ребята заболели, то, конечно, должны быть самые жесткие и даже жестокие административные выводы. Если серьезные нарушения здоровья, то вплоть до уголовной ответственности тех лиц, которые допустили подобное», — сказал депутат Государственной Думы от ХМАО и ЯНАО Николай Новичков.



Депутат думы ХМАО Михаил Селюков обратился к прокурору Центрального военного округа Андрею Попову, отправив ему соответствующий запрос. «Основной тезис в том, что если округ покупает вооруженным силам танк, то заправлять-то его должны вооруженные силы. Так и здесь. Если даже палатки им передали, то заправлять топливом печки и так далее, все-таки, их задача (Вооруженных сил — прим. URA.RU). Поэтому пускай разбираются. Понятно, что мы поможем им, но это нечестно, несправедливо», — сказал депутат Селюков. В правительстве ХМАО сообщили URA.RU, что военная прокуратура уже работает в Омском военном гарнизоне. «Там фактов много. По всем негативным моментам, можно сказать, в том числе работает военная прокуратура Омского гарнизона. В том числе по вопросам, которые мы инициировали. Не надо только ГСМ. Там все вопросы, какие негативные моменты возникают, начиная от порядка прохождения обучения и заканчивая условиями проживания в полевом лагере», — сказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока.



Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут мобилизованным, заявившим о поборах на обогрев палаток в учебном центре Омской области. Мобилизованные записали видеообращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток.

Разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутаты Николай Новичков (Государственная Дума) и Михаил Селюков (дума ХМАО). Об этом URA.RU рассказали сами народные избранники. «Я написал запрос главному военному прокурору России Валерию Петрову. Если действительно имело место наличие поборов за отопление, если действительно наши граждане, мобилизованные ребята заболели, то, конечно, должны быть самые жесткие и даже жестокие административные выводы. Если серьезные нарушения здоровья, то вплоть до уголовной ответственности тех лиц, которые допустили подобное», — сказал депутат Государственной Думы от ХМАО и ЯНАО Николай Новичков. Депутат думы ХМАО Михаил Селюков обратился к прокурору Центрального военного округа Андрею Попову, отправив ему соответствующий запрос. «Основной тезис в том, что если округ покупает вооруженным силам танк, то заправлять-то его должны вооруженные силы. Так и здесь. Если даже палатки им передали, то заправлять топливом печки и так далее, все-таки, их задача (Вооруженных сил — прим. URA.RU). Поэтому пускай разбираются. Понятно, что мы поможем им, но это нечестно, несправедливо», — сказал депутат Селюков. В правительстве ХМАО сообщили URA.RU, что военная прокуратура уже работает в Омском военном гарнизоне. «Там фактов много. По всем негативным моментам, можно сказать, в том числе работает военная прокуратура Омского гарнизона. В том числе по вопросам, которые мы инициировали. Не надо только ГСМ. Там все вопросы, какие негативные моменты возникают, начиная от порядка прохождения обучения и заканчивая условиями проживания в полевом лагере», — сказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут мобилизованным, заявившим о поборах на обогрев палаток в учебном центре Омской области. Мобилизованные записали видеообращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток.