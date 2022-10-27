Мобилизованные сообщили губернатору, что им ежедневно предлагают покупать дизельное топливо Фото: скрин видеообращения мобилизованных

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Власти ХМАО окажут содействие Министерству обороны в решении проблемы с обогревом палаток югорских мобилизованных в Омской области. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока после того, как военнослужащие записали видеообращение к главе региона, где жаловались на то, что с них требуют деньги на покупку дизельного топлива.

«Регион оказывает необходимое содействие Минобороны России для урегулирования ситуации. Сейчас ситуация стабилизирована, необходимые резервы созданы. Решается вопрос заключения контрактов на весь период пребывания наших мобилизованных», — сообщил агентству вице-губернатор Югры Александр Тиртока.

Мобилизованные записали видеообращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток. «Наше утро начинается с того, что нам говорят скидывать 4500 рублей на 100 литров соляры (дизельного топлива — прим. URA.RU) когда мы находимся в танковой части. Давайте все хором попросим у главы округа — пускай она нам выделит хотя бы куб соляры, чтобы мы не ходили и не просили соляру. И чтобы не покупали за свой счет. Наталья Владимировна, дайте нам соляры! Болеют люди пневмонией из-за нехватки соляры. Почему мы должны платить из собственного кармана за эту соляру, чтобы нам было тепло?», — сказали участники видеообращения.

Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила на претензии в отношении рюкзака мобилизованного, собранного за бюджетные деньги для военнообязанных Югры в учебных центрах.



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