Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ

ВС РФ уничтожили более 300 украинских военных за сутки
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
В Минобороны заявили, что все атаки ВСУ были отражены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили около 300 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Купянском направлении, в районах Орлянки (Харьковская область), Николаевки и Куземовки (ЛНР) уничтожены две ротные тактические группы ВСУ, а также два формирования иностранных наемников. Потери ВСУ составили более 110 военнослужащих и боевиков. Уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля», — говорится в заявлении Минобороны.

Противник пытался вести наступления на Красно-Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. «Все атаки противника отражены. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — заявили в Минобороны России.

После начала спецоперации и присоединения Россией новых регионов ВСУ начали активно готовить наступления, чтобы захватить освобожденные территории. Ранее сообщалось о возможной попытке наступления на Херсонскую область со стороны ВСУ, сообщает RT.

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Вооруженные силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили около 300 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Купянском направлении, в районах Орлянки (Харьковская область), Николаевки и Куземовки (ЛНР) уничтожены две ротные тактические группы ВСУ, а также два формирования иностранных наемников. Потери ВСУ составили более 110 военнослужащих и боевиков. Уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля», — говорится в заявлении Минобороны. Противник пытался вести наступления на Красно-Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. «Все атаки противника отражены. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — заявили в Минобороны России. После начала спецоперации и присоединения Россией новых регионов ВСУ начали активно готовить наступления, чтобы захватить освобожденные территории. Ранее сообщалось о возможной попытке наступления на Херсонскую область со стороны ВСУ, сообщает RT.
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