Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ

Вооруженные силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили около 300 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«На Купянском направлении, в районах Орлянки (Харьковская область), Николаевки и Куземовки (ЛНР) уничтожены две ротные тактические группы ВСУ, а также два формирования иностранных наемников. Потери ВСУ составили более 110 военнослужащих и боевиков. Уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля», — говорится в заявлении Минобороны.
Противник пытался вести наступления на Красно-Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. «Все атаки противника отражены. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — заявили в Минобороны России.
После начала спецоперации и присоединения Россией новых регионов ВСУ начали активно готовить наступления, чтобы захватить освобожденные территории. Ранее сообщалось о возможной попытке наступления на Херсонскую область со стороны ВСУ, сообщает RT.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
Вооруженные силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили около 300 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Купянском направлении, в районах Орлянки (Харьковская область), Николаевки и Куземовки (ЛНР) уничтожены две ротные тактические группы ВСУ, а также два формирования иностранных наемников. Потери ВСУ составили более 110 военнослужащих и боевиков. Уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля», — говорится в заявлении Минобороны. Противник пытался вести наступления на Красно-Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. «Все атаки противника отражены. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — заявили в Минобороны России. После начала спецоперации и присоединения Россией новых регионов ВСУ начали активно готовить наступления, чтобы захватить освобожденные территории. Ранее сообщалось о возможной попытке наступления на Херсонскую область со стороны ВСУ, сообщает RT.