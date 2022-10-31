31 октября 2022

Путин рассказал, будет ли указ о завершении частичной мобилизации

Путин: указа о завершении мобилизации не будет
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин обсудит с юристами необходимость указа Фото:

Частичная мобилизация в России завершена, необходимости в соответствующем указе президента нет. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

«Да, это [объявление частичной мобилизации] было сделано моим указом, но по предложению Минобороны. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные мероприятия завершить <…> Она [частичная мобилизация] завершена, точка поставлена», — заявил Путин в ходе пресс-конфернции по итогам трехсторонних переговоров с главами Армении и Азербайджана. Выступление транслируется в эфире телеканала «Россия-24». Президент также пообещал обсудить с юристами необходимость отдельного указа о завершении мобилизационных мероприятий.

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Частичная мобилизация в России завершена, необходимости в соответствующем указе президента нет. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин. «Да, это [объявление частичной мобилизации] было сделано моим указом, но по предложению Минобороны. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные мероприятия завершить <…> Она [частичная мобилизация] завершена, точка поставлена», — заявил Путин в ходе пресс-конфернции по итогам трехсторонних переговоров с главами Армении и Азербайджана. Выступление транслируется в эфире телеканала «Россия-24». Президент также пообещал обсудить с юристами необходимость отдельного указа о завершении мобилизационных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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