Путин рассказал, будет ли указ о завершении частичной мобилизации

Путин обсудит с юристами необходимость указа
Частичная мобилизация в России завершена, необходимости в соответствующем указе президента нет. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.
«Да, это [объявление частичной мобилизации] было сделано моим указом, но по предложению Минобороны. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные мероприятия завершить <…> Она [частичная мобилизация] завершена, точка поставлена», — заявил Путин в ходе пресс-конфернции по итогам трехсторонних переговоров с главами Армении и Азербайджана. Выступление транслируется в эфире телеканала «Россия-24». Президент также пообещал обсудить с юристами необходимость отдельного указа о завершении мобилизационных мероприятий.
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