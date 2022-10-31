31 октября 2022

Путин: частичная мобилизация завершена, точка поставлена

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин поставил точку в вопросе частичной мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстолронних переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи. Российский лидер пообещал в скором времени обсудить с юристами необходимость соответствующего указа.

«Я с юристами поговорю <…>, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

31 октября Минобороны РФ объявило о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий до 1 ноября. Всему личному составу было предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Ранее указ о начале призыва издал Путин. Решение было принято 21 сентября на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстолронних переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи. Российский лидер пообещал в скором времени обсудить с юристами необходимость соответствующего указа. «Я с юристами поговорю <…>, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий до 1 ноября. Всему личному составу было предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Ранее указ о начале призыва издал Путин. Решение было принято 21 сентября на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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