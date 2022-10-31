Путин: частичная мобилизация завершена, точка поставлена

01 ноября 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Путин поставил точку в вопросе частичной мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстолронних переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи. Российский лидер пообещал в скором времени обсудить с юристами необходимость соответствующего указа. «Я с юристами поговорю <…>, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий до 1 ноября. Всему личному составу было предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Ранее указ о начале призыва издал Путин. Решение было принято 21 сентября на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстолронних переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи. Российский лидер пообещал в скором времени обсудить с юристами необходимость соответствующего указа. «Я с юристами поговорю <…>, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий до 1 ноября. Всему личному составу было предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Ранее указ о начале призыва издал Путин. Решение было принято 21 сентября на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.