Путин: частичная мобилизация завершена, точка поставлена

Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстолронних переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи. Российский лидер пообещал в скором времени обсудить с юристами необходимость соответствующего указа.
«Я с юристами поговорю <…>, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
31 октября Минобороны РФ объявило о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий до 1 ноября. Всему личному составу было предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Ранее указ о начале призыва издал Путин. Решение было принято 21 сентября на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстолронних переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи. Российский лидер пообещал в скором времени обсудить с юристами необходимость соответствующего указа. «Я с юристами поговорю <…>, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий до 1 ноября. Всему личному составу было предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Ранее указ о начале призыва издал Путин. Решение было принято 21 сентября на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.