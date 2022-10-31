Пермские власти раскрыли, сколько зарабатывают партии

«Новые люди» и «Яблоко» в Пермском крае показали высокие доходы

Лидерство сохраняет «Единая Россия» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Самой богатой партией в Пермском крае по итогам второго квартала 2022 года стала «Единая Россия». На счета партии поступило 12 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте крайизбиркома.

«Региональное отделение партии „Единая Россия“ Пермского края — 12,4 млн рублей. В том числе денежные средства — 11,1 млн рублей, иное имущество — 1,3 млн рублей», — говорится в отчете.

На втором месте — КПРФ, на счета партии поступило 2,6 млн рублей. «Новые люди» получили 1,6 млн рублей, эсеры — 793,7 млн рублей, «Яблоко» — 183 млн рублей, ЛДПР —118 млн рублей. Всего на партии получили 17,8 млн рублей. Из них израсходовано 15,5 млн рублей. В адрес местных отделений партии перевели 13,8 млн рублей.