В Херсоне неизвестные подожгли 8 автомобилей

В Херсоне злоумышленники подожгли 8 автомобилей местных жителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах города.
«Ночью 1 сентября в Суворовском районе Херсона неизвестные подожгли 8 автомобилей», — заявили в экстренных службах города. Там отметили, что оперативная работа сотрудников МЧС позволила не допустить перекидывания огня на близлежащие дома. Пострадавших на месте происшествия нет. Ведутся поиски злоумышленников
Ранее в Херсоне был совершен теракт. В результате один человек погиб. По этому делу задержан второй подозреваемый, передает RT. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов предупредил, что Украина продолжит устраивать теракты на правом берегу Херсонской области, поэтому местным жителям лучше покинуть территорию, сообщает телеканал 360.
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В Херсоне злоумышленники подожгли 8 автомобилей местных жителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах города. «Ночью 1 сентября в Суворовском районе Херсона неизвестные подожгли 8 автомобилей», — заявили в экстренных службах города. Там отметили, что оперативная работа сотрудников МЧС позволила не допустить перекидывания огня на близлежащие дома. Пострадавших на месте происшествия нет. Ведутся поиски злоумышленников Ранее в Херсоне был совершен теракт. В результате один человек погиб. По этому делу задержан второй подозреваемый, передает RT. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов предупредил, что Украина продолжит устраивать теракты на правом берегу Херсонской области, поэтому местным жителям лучше покинуть территорию, сообщает телеканал 360.