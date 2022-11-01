В Херсоне неизвестные подожгли 8 автомобилей

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Обстрел Городской администрации. Донецк, разрушения, обстрел, сгоревшие автомобили
В Херсоне злоумышленники подожгли автомобили мирных жителей
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В Херсоне злоумышленники подожгли 8 автомобилей местных жителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах города.

«Ночью 1 сентября в Суворовском районе Херсона неизвестные подожгли 8 автомобилей», — заявили в экстренных службах города. Там отметили, что оперативная работа сотрудников МЧС позволила не допустить перекидывания огня на близлежащие дома. Пострадавших на месте происшествия нет. Ведутся поиски злоумышленников

Ранее в Херсоне был совершен теракт. В результате один человек погиб. По этому делу задержан второй подозреваемый, передает RT. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов предупредил, что Украина продолжит устраивать теракты на правом берегу Херсонской области, поэтому местным жителям лучше покинуть территорию, сообщает телеканал 360.

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В Херсоне злоумышленники подожгли 8 автомобилей местных жителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах города. «Ночью 1 сентября в Суворовском районе Херсона неизвестные подожгли 8 автомобилей», — заявили в экстренных службах города. Там отметили, что оперативная работа сотрудников МЧС позволила не допустить перекидывания огня на близлежащие дома. Пострадавших на месте происшествия нет. Ведутся поиски злоумышленников Ранее в Херсоне был совершен теракт. В результате один человек погиб. По этому делу задержан второй подозреваемый, передает RT. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов предупредил, что Украина продолжит устраивать теракты на правом берегу Херсонской области, поэтому местным жителям лучше покинуть территорию, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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