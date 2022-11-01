Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства

Экс-владелец банка «Тинькофф» удалил пост призывающий других предпринимателей из России отказываться от российского гражданства
Экс-владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков удалил из своих социальных сетей пост об отказе от российского гражданства. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.
«Олег Тиньков удалил свой пост о том, что отказался от гражданства России», — говорится в telegram-канале. В посте об отказе от российского гражданства Тиньков назвал себя «героем России», а также призвал других предпринимателей последовать этим же путем.
Ранее Тиньков высказался против спецоперации РФ на Украине и уехал из страны. Он заявил, что не планирует возвращаться. Бизнесмен также отметил, что больше не сможет вести бизнес в России, передает телеканал 360.
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