Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Экс-владелец банка «Тинькофф» удалил пост призывающий других предпринимателей из России отказываться от российского гражданства Фото:

Экс-владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков удалил из своих социальных сетей пост об отказе от российского гражданства. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.

«Олег Тиньков удалил свой пост о том, что отказался от гражданства России», — говорится в telegram-канале. В посте об отказе от российского гражданства Тиньков назвал себя «героем России», а также призвал других предпринимателей последовать этим же путем.

Ранее Тиньков высказался против спецоперации РФ на Украине и уехал из страны. Он заявил, что не планирует возвращаться. Бизнесмен также отметил, что больше не сможет вести бизнес в России, передает телеканал 360.

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Экс-владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков удалил из своих социальных сетей пост об отказе от российского гражданства. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «Олег Тиньков удалил свой пост о том, что отказался от гражданства России», — говорится в telegram-канале. В посте об отказе от российского гражданства Тиньков назвал себя «героем России», а также призвал других предпринимателей последовать этим же путем. Ранее Тиньков высказался против спецоперации РФ на Украине и уехал из страны. Он заявил, что не планирует возвращаться. Бизнесмен также отметил, что больше не сможет вести бизнес в России, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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