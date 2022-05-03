Бизнесмен Олег Тиньков попрощался с Россией и банком «Тинькофф», а также заявил, что не вернется в страну. Он опубликовал прощальный пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, а ее материнская компания Meta признана экстремистской).
«Прощай „Тинькофф Банк“, прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я никогда не давал взяток, и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых. Жаль, что моя страна скатилась в архаику, патернализм и холуйство», — написал Тиньков в соцсети. Предприниматель заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. Он также высказался против спецоперации РФ на Украине.
Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В связи с этим некоторые знаменитости решили уехать из России. Тиньков продал свою долю банка в TCS Group, пишет «Ридус». Также стало известно, что банк «Тинькофф» проведет ребрендинг и поменяет название. Это произошло после того, как Тиньков высказался против спецоперации на Украине. В банке заявили, что бизнесмен давно не принимает решений в компании.
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Бизнесмен Олег Тиньков попрощался с Россией и банком «Тинькофф», а также заявил, что не вернется в страну. Он опубликовал прощальный пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, а ее материнская компания Meta признана экстремистской). «Прощай „Тинькофф Банк“, прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я никогда не давал взяток, и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых. Жаль, что моя страна скатилась в архаику, патернализм и холуйство», — написал Тиньков в соцсети. Предприниматель заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. Он также высказался против спецоперации РФ на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В связи с этим некоторые знаменитости решили уехать из России. Тиньков продал свою долю банка в TCS Group, пишет «Ридус». Также стало известно, что банк «Тинькофф» проведет ребрендинг и поменяет название. Это произошло после того, как Тиньков высказался против спецоперации на Украине. В банке заявили, что бизнесмен давно не принимает решений в компании.