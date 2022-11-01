Армия Сербии приведена в боевую готовность 01 ноября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 + Армию перевели в боевую готовность из-за ситуации в Косово Фото: Министерство обороны Сербии Президент Сербии Александр Вучич перевел армию в боевую готовность. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич. «Президент Сербии, как главнокомандующий, отдал приказ армии быть в состоянии готовности в связи с ситуацией в Косово. То есть поднять уровень боевой готовности до уровня, при котором она может ответить на любую задачу», — передает сербское издание «Новости» со ссылкой на заявление Вучевича. Между Сербией и Косово напряженные отношения. Вучич отказался признавать независимость республики, сообщает «Национальная служба новостей». В сентябре он отметил, что в Косово сохраняется опасность силовых столкновений, передает RT. Президент Сербии Александр Вучич перевел армию в боевую готовность. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич. «Президент Сербии, как главнокомандующий, отдал приказ армии быть в состоянии готовности в связи с ситуацией в Косово. То есть поднять уровень боевой готовности до уровня, при котором она может ответить на любую задачу», — передает сербское издание «Новости» со ссылкой на заявление Вучевича. Между Сербией и Косово напряженные отношения. Вучич отказался признавать независимость республики, сообщает «Национальная служба новостей». В сентябре он отметил, что в Косово сохраняется опасность силовых столкновений, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям