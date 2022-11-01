Армия Сербии приведена в боевую готовность

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Армию перевели в боевую готовность из-за ситуации в Косово Фото:

Президент Сербии Александр Вучич перевел армию в боевую готовность. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.

«Президент Сербии, как главнокомандующий, отдал приказ армии быть в состоянии готовности в связи с ситуацией в Косово. То есть поднять уровень боевой готовности до уровня, при котором она может ответить на любую задачу», — передает сербское издание «Новости» со ссылкой на заявление Вучевича.

Между Сербией и Косово напряженные отношения. Вучич отказался признавать независимость республики, сообщает «Национальная служба новостей». В сентябре он отметил, что в Косово сохраняется опасность силовых столкновений, передает RT.

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Президент Сербии Александр Вучич перевел армию в боевую готовность. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич. «Президент Сербии, как главнокомандующий, отдал приказ армии быть в состоянии готовности в связи с ситуацией в Косово. То есть поднять уровень боевой готовности до уровня, при котором она может ответить на любую задачу», — передает сербское издание «Новости» со ссылкой на заявление Вучевича. Между Сербией и Косово напряженные отношения. Вучич отказался признавать независимость республики, сообщает «Национальная служба новостей». В сентябре он отметил, что в Косово сохраняется опасность силовых столкновений, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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