Армия Сербии приведена в боевую готовность

Армию перевели в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич перевел армию в боевую готовность. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.
«Президент Сербии, как главнокомандующий, отдал приказ армии быть в состоянии готовности в связи с ситуацией в Косово. То есть поднять уровень боевой готовности до уровня, при котором она может ответить на любую задачу», — передает сербское издание «Новости» со ссылкой на заявление Вучевича.
Между Сербией и Косово напряженные отношения. Вучич отказался признавать независимость республики, сообщает «Национальная служба новостей». В сентябре он отметил, что в Косово сохраняется опасность силовых столкновений, передает RT.
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