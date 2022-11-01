В Херсоне задержали полицейского, который передавал данные СБУ

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, антитеррор, собр, наручники, задержание, кто, контр-террористическая операция
Канивец заявил, что за шпионскую деятельность ему заплатят 5 тысяч долларов, но ничего в итоге не получил Фото:

В Херсоне был задержан полицейский, занимающий руководящую должность в управлении ГУ МВД Херсонской области. Игорь Канивец передавал информацию о деятельности органов власти Службе безопасности Украины (СБУ).

«В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор разноплановой информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области», — передает слова представителя правоохранительных органов РИА Новости. Также уточняется, что агент СБУ устраивал на службу людей с антироссийскими взглядами и передавал данные о работе Министерства внутренних дел украинским спецслужбам.

Сам Канивец сообщил, что СБУ пообещали ему около пяти тысяч долларов за передачу информации. Однако полицейский сказал, что так ничего и не получил.

Ранее сообщалось о задержании завербованного СБУ в Ростовской области. Задержанный являлся гражданином Луганской народной республики, передает «Пятый канал».

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В Херсоне был задержан полицейский, занимающий руководящую должность в управлении ГУ МВД Херсонской области. Игорь Канивец передавал информацию о деятельности органов власти Службе безопасности Украины (СБУ). «В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор разноплановой информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области», — передает слова представителя правоохранительных органов РИА Новости. Также уточняется, что агент СБУ устраивал на службу людей с антироссийскими взглядами и передавал данные о работе Министерства внутренних дел украинским спецслужбам. Сам Канивец сообщил, что СБУ пообещали ему около пяти тысяч долларов за передачу информации. Однако полицейский сказал, что так ничего и не получил. Ранее сообщалось о задержании завербованного СБУ в Ростовской области. Задержанный являлся гражданином Луганской народной республики, передает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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