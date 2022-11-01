В Херсоне задержали полицейского, который передавал данные СБУ

01 ноября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Канивец заявил, что за шпионскую деятельность ему заплатят 5 тысяч долларов, но ничего в итоге не получил Фото: Анна Майорова © URA.RU В Херсоне был задержан полицейский, занимающий руководящую должность в управлении ГУ МВД Херсонской области. Игорь Канивец передавал информацию о деятельности органов власти Службе безопасности Украины (СБУ). «В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор разноплановой информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области», — передает слова представителя правоохранительных органов РИА Новости. Также уточняется, что агент СБУ устраивал на службу людей с антироссийскими взглядами и передавал данные о работе Министерства внутренних дел украинским спецслужбам. Сам Канивец сообщил, что СБУ пообещали ему около пяти тысяч долларов за передачу информации. Однако полицейский сказал, что так ничего и не получил. Ранее сообщалось о задержании завербованного СБУ в Ростовской области. Задержанный являлся гражданином Луганской народной республики, передает «Пятый канал».

В Херсоне был задержан полицейский, занимающий руководящую должность в управлении ГУ МВД Херсонской области. Игорь Канивец передавал информацию о деятельности органов власти Службе безопасности Украины (СБУ). «В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор разноплановой информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области», — передает слова представителя правоохранительных органов РИА Новости. Также уточняется, что агент СБУ устраивал на службу людей с антироссийскими взглядами и передавал данные о работе Министерства внутренних дел украинским спецслужбам. Сам Канивец сообщил, что СБУ пообещали ему около пяти тысяч долларов за передачу информации. Однако полицейский сказал, что так ничего и не получил. Ранее сообщалось о задержании завербованного СБУ в Ростовской области. Задержанный являлся гражданином Луганской народной республики, передает «Пятый канал».