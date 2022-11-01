Хакер «Джокер» сообщил о «шпионах» в офисе Зеленского и СБУ

02 ноября 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Украинский хакер рассказал «о своих подарках» в устройствах СБУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский хакер «Джокер» рассказал о своих «шпионах» в украинских органах власти. Об этом он поделился в беседе с РИА Новостями. Он похвастался своей осведомленностью в офисе президента Украины Владимира Зеленского и СБУ. «Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь. Поймите, это не так работает. Те, кто пытаются обвинять меня в глупости этой публикации, сами глупцы. И то, как работают мои хакеры, никто больше не работает», — поделился «Джокер» с РИА Новости. По его словам, он осведомлен о планах властей в Киеве. «У меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», — заявил украинский хакер. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса. Ранее хакеры опубликовали новые данные разведчиков Украины, сообщало RT. По их информации, среди сотрудников главного управления украинской разведки есть наркозависимые, судимые за грабежи, незаконный оборот оружия и другие преступления, сообщала «Национальная служба новостей».

Украинский хакер «Джокер» рассказал о своих «шпионах» в украинских органах власти. Об этом он поделился в беседе с РИА Новостями. Он похвастался своей осведомленностью в офисе президента Украины Владимира Зеленского и СБУ. «Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь. Поймите, это не так работает. Те, кто пытаются обвинять меня в глупости этой публикации, сами глупцы. И то, как работают мои хакеры, никто больше не работает», — поделился «Джокер» с РИА Новости. По его словам, он осведомлен о планах властей в Киеве. «У меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», — заявил украинский хакер. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса. Ранее хакеры опубликовали новые данные разведчиков Украины, сообщало RT. По их информации, среди сотрудников главного управления украинской разведки есть наркозависимые, судимые за грабежи, незаконный оборот оружия и другие преступления, сообщала «Национальная служба новостей».