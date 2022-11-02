02 ноября 2022

Спасатели предупредили свердловчан о гололедице

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
По данным спасателей, 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления Фото:

В ближайший час и днем 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления. Жителям следует быть особенно внимательными. С таким предупреждением выступило региональное МЧС в официальном telegram-канале.

«По данным синоптиков в ближайший час с сохранением до конца ночи и днем 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления, на дорогах будет гололедица. Просим жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении.

Ведомство отдельно обратилось к автовладельцам, предупредив их о важности учитывать погодные условия и дорожную обстановку. «Необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — пояснили в МЧС по Свердловской области.

Пешеходам же рекомендуется передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе автодорог. «Рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве, держать руки свободными для удержания равновесия», — резюмировали в ведомстве.

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В ближайший час и днем 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления. Жителям следует быть особенно внимательными. С таким предупреждением выступило региональное МЧС в официальном telegram-канале. «По данным синоптиков в ближайший час с сохранением до конца ночи и днем 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления, на дорогах будет гололедица. Просим жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении. Ведомство отдельно обратилось к автовладельцам, предупредив их о важности учитывать погодные условия и дорожную обстановку. «Необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — пояснили в МЧС по Свердловской области. Пешеходам же рекомендуется передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе автодорог. «Рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве, держать руки свободными для удержания равновесия», — резюмировали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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