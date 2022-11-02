Спасатели предупредили свердловчан о гололедице

По данным спасателей, 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайший час и днем 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления. Жителям следует быть особенно внимательными. С таким предупреждением выступило региональное МЧС в официальном telegram-канале.

«По данным синоптиков в ближайший час с сохранением до конца ночи и днем 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления, на дорогах будет гололедица. Просим жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении.

Ведомство отдельно обратилось к автовладельцам, предупредив их о важности учитывать погодные условия и дорожную обстановку. «Необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — пояснили в МЧС по Свердловской области.

Пешеходам же рекомендуется передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе автодорог. «Рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве, держать руки свободными для удержания равновесия», — резюмировали в ведомстве.