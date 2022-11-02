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Al Binaa: победа России над США и НАТО неизбежна

03 ноября 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

Al Binaa: Россия неизбежно устранит стратегию НАТО по отношению к ней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Победа России над США и НАТО при нынешней военной мощи Москвы неизбежна. Такое мнение высказал автор статьи Хасан Мерхей для издания Al Binaa. «Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом и НАТО стремились всеми средствами предотвратить победу Россию и положить конец ее влиянию на региональном и международном уровнях. Но прекрасно понимают, что при нынешней военной мощи Москвы это невозможно. Как следствие, победа России и нейтрализация стратегии НАТО по отношению к ней — всего лишь вопрос времени», — пишет автор статьи. Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Запад допустил ошибку, надеясь, что Украина может одержать победу в военном противостоянии с Россией. В частности, французский аналитик в статье для журнала Valeurs Actuelles считает, что США лишатся контроля над Европой после победы России в спецоперации на Украине. По ее мнению, страны ЕС не осознают, что Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России.

Победа России над США и НАТО при нынешней военной мощи Москвы неизбежна. Такое мнение высказал автор статьи Хасан Мерхей для издания Al Binaa. «Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом и НАТО стремились всеми средствами предотвратить победу Россию и положить конец ее влиянию на региональном и международном уровнях. Но прекрасно понимают, что при нынешней военной мощи Москвы это невозможно. Как следствие, победа России и нейтрализация стратегии НАТО по отношению к ней — всего лишь вопрос времени», — пишет автор статьи. Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Запад допустил ошибку, надеясь, что Украина может одержать победу в военном противостоянии с Россией. В частности, французский аналитик в статье для журнала Valeurs Actuelles считает, что США лишатся контроля над Европой после победы России в спецоперации на Украине. По ее мнению, страны ЕС не осознают, что Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России.