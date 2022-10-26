Французский аналитик: победа РФ на Украине лишит США контроля над Европой

27 октября 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Галактерос предрекла поражение Украины в спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США лишатся контроля над Европой после победы России в спецоперации на Украине. Такое мнение в статье для журнала Valeurs Actuelles выразила президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос. «Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически „потерять“ послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым», — пишет Галактерос. Аналитик усомнилась в возможности поражения Москвы в военном отношении. Евросоюз же, по ее словам, допустил ошибку, сделав ставку на победу в «гонке вооружений». Как утверждает эксперт, страны ЕС не осознают, что Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России. В результате за свою «покорность» европейские союзники Украины расплачиваются серьезными экономическими потрясениями. США и Евросоюз поддерживают Киев денежными средствами и поставками вооружения на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако, как ранее заявлял посол РФ в Великобритании Андрей Келин, Запад допустил ошибку, надеясь, что Украина может одержать победу в военном противостоянии с Россией. Обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Rewiew утверждал, что в случае победы Киева Европа вряд ли решится восстанавливать его после конфликта, а также не станет поддерживать его националистический режим. В победе Украины усомнился и американский бизнесмен Илон Маск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США лишатся контроля над Европой после победы России в спецоперации на Украине. Такое мнение в статье для журнала Valeurs Actuelles выразила президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос. «Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически „потерять“ послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым», — пишет Галактерос. Аналитик усомнилась в возможности поражения Москвы в военном отношении. Евросоюз же, по ее словам, допустил ошибку, сделав ставку на победу в «гонке вооружений». Как утверждает эксперт, страны ЕС не осознают, что Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России. В результате за свою «покорность» европейские союзники Украины расплачиваются серьезными экономическими потрясениями. США и Евросоюз поддерживают Киев денежными средствами и поставками вооружения на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако, как ранее заявлял посол РФ в Великобритании Андрей Келин, Запад допустил ошибку, надеясь, что Украина может одержать победу в военном противостоянии с Россией. Обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Rewiew утверждал, что в случае победы Киева Европа вряд ли решится восстанавливать его после конфликта, а также не станет поддерживать его националистический режим. В победе Украины усомнился и американский бизнесмен Илон Маск.