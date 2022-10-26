Посол РФ в Британии заявил о стратегическом просчете Запада на Украине

Посол РФ в Британии назвал стратегическим просчетом Запада надежды на победу «провалившейся» Украины

26 октября 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

У «практически провалившейся» Украины нет шансов на победу, считает посол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал Украину провалившимся государством. По мнению диппредставителя, Запад допустил ошибку, надеясь, что Киев может одержать победу в военном противостоянии с Москвой. «Большая ошибка полагать, что Украина может выиграть эту битву. Это полный стратегический просчет. Потенциалы России и Украины несопоставимы. В данный момент Украина — это практически провалившееся государство, но она живет за счет западной помощи, денег и оружия», — заявил Келин в интервью телеканалу CNN. РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Страны Запада активно помогают Киеву финансированием и поставками вооружения, однако воздерживаются от прямого участия в боевых действиях. Однако возможное участие НАТО в конфликте свидетельствует о критическом состоянии ВСУ, заявлял американский полковник Дуглас Макгрегор, указывая на низкий профессиональный уровень американского высшего военного руководства. Обозреватель The National Interest Рамзи Мардини предполагал, что Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал Украину провалившимся государством. По мнению диппредставителя, Запад допустил ошибку, надеясь, что Киев может одержать победу в военном противостоянии с Москвой. «Большая ошибка полагать, что Украина может выиграть эту битву. Это полный стратегический просчет. Потенциалы России и Украины несопоставимы. В данный момент Украина — это практически провалившееся государство, но она живет за счет западной помощи, денег и оружия», — заявил Келин в интервью телеканалу CNN. РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Страны Запада активно помогают Киеву финансированием и поставками вооружения, однако воздерживаются от прямого участия в боевых действиях. Однако возможное участие НАТО в конфликте свидетельствует о критическом состоянии ВСУ, заявлял американский полковник Дуглас Макгрегор, указывая на низкий профессиональный уровень американского высшего военного руководства. Обозреватель The National Interest Рамзи Мардини предполагал, что Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине.