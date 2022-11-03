Жителей Нижневартовска возмутила реакция коммунальщиков на падение лифта

04 ноября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Проблемный лифт в шестнадацатиэтажном доме горел в 2021 году и несколько раз падал, заявляют жильцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) жильцы дома с аварийным лифтом, из которого 2 ноября эвакуировали пенсионерку с собакой, возмущены реакцией коммунальщиков на инцидент. Жительница дома №76 по улице 60 лет Октября Ольга Никитина рассказала журналисту агентства, что в прошлом году лифт горел, аварийное торможение кабины происходит регулярно, а представители «Управляющей компании № 1» огласили причины поломки лифта, не дожидаясь акта от обслуживающей организации. «Этому лифту 33 года, он ломается регулярно, в 2021 году он горел, в том же году падал — парень с седьмого этажа летел до третьего, в 2011 году кабина тоже падала. В „УК № 1“ заявили, что механизм исправен и это было не падение, а экстренное торможение, в котором обвинили пассажирку. Запустили обратно лифт через 25 минут после того, как выпустили застрявшую соседку с собакой, как будто ничего не произошло, хотя акт о поломке мы получили только на следующий день от „РСУ-23“, которая занимается обслуживанием лифтов в доме. Капремонт лифта намечен на 2032 год. При этом администрация Нижневартовска нам написала, что можно передвинуть срок, увеличив взносы, хотя жильцы по закону могут сделать это и за счет уже имеющихся средств в фонде», — прокомментировала Никитина. По словам Никитиной, сейчас в доме проходит голосование по выбору совета дома. По его завершении жители планируют взять контроль над домом в свои руки, открыть спецсчет в фонде капремонта и заменить все старые кабины лифтов и механизмы, не дожидаясь установленного срока. «Несправедливо, что мы с более старыми домами начали платить взносы в фонд капремонта одновременно, но у них лифты поменяли уже, а мы с падающей кабиной должны ждать 10 лет. Ситуация такая не только с этой кабиной, хотя она самая проблемная во всех подъездах. Остальные лифты очень часто ломаются, и жителям приходится ходить пешком — а у нас 16 этажей. Соседи боятся, что однажды аварийные щитки не сработают и дело кончится трагедией», — добавила Никитина. В «Управляющей компании №1» на звонок журналиста агентства не ответили. Ранее URA.RU писало об ответе коммунальщиков по факту инцидента с лифтом. Главный инженер «УК № 1» Юрий Похила заявил, что падения не было, а срабатывание аварийного торможения произошло из-за пассажира.

В Нижневартовске (ХМАО) жильцы дома с аварийным лифтом, из которого 2 ноября эвакуировали пенсионерку с собакой, возмущены реакцией коммунальщиков на инцидент. Жительница дома №76 по улице 60 лет Октября Ольга Никитина рассказала журналисту агентства, что в прошлом году лифт горел, аварийное торможение кабины происходит регулярно, а представители «Управляющей компании № 1» огласили причины поломки лифта, не дожидаясь акта от обслуживающей организации. «Этому лифту 33 года, он ломается регулярно, в 2021 году он горел, в том же году падал — парень с седьмого этажа летел до третьего, в 2011 году кабина тоже падала. В „УК № 1“ заявили, что механизм исправен и это было не падение, а экстренное торможение, в котором обвинили пассажирку. Запустили обратно лифт через 25 минут после того, как выпустили застрявшую соседку с собакой, как будто ничего не произошло, хотя акт о поломке мы получили только на следующий день от „РСУ-23“, которая занимается обслуживанием лифтов в доме. Капремонт лифта намечен на 2032 год. При этом администрация Нижневартовска нам написала, что можно передвинуть срок, увеличив взносы, хотя жильцы по закону могут сделать это и за счет уже имеющихся средств в фонде», — прокомментировала Никитина. По словам Никитиной, сейчас в доме проходит голосование по выбору совета дома. По его завершении жители планируют взять контроль над домом в свои руки, открыть спецсчет в фонде капремонта и заменить все старые кабины лифтов и механизмы, не дожидаясь установленного срока. «Несправедливо, что мы с более старыми домами начали платить взносы в фонд капремонта одновременно, но у них лифты поменяли уже, а мы с падающей кабиной должны ждать 10 лет. Ситуация такая не только с этой кабиной, хотя она самая проблемная во всех подъездах. Остальные лифты очень часто ломаются, и жителям приходится ходить пешком — а у нас 16 этажей. Соседи боятся, что однажды аварийные щитки не сработают и дело кончится трагедией», — добавила Никитина. В «Управляющей компании №1» на звонок журналиста агентства не ответили. Ранее URA.RU писало об ответе коммунальщиков по факту инцидента с лифтом. Главный инженер «УК № 1» Юрий Похила заявил, что падения не было, а срабатывание аварийного торможения произошло из-за пассажира.