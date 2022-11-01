Коммунальщики из ХМАО оправдались за падение лифта с пассажиром

02 ноября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

В лифте сработала система безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске жители пожаловались на падение грузового лифта с пассажиром в одном из домов. Однако в управляющей компании заверили, что лифт не падал, а жестко остановился из-за срабатывания системы безопасности. Об этом URA.RU рассказал главный инженер «Управляющая компания 1» Юрий Похила. «Никакого падения лифта не было, штатно сработала система безопасности. Он просто жестко остановился, падения не было. Лифт исправен и запущен в работу спустя 25 минут после вызова», — сказал Похила. Предварительно, по словам Похилы, срабатывание тормозов произошло по вине самого пассажира. «Не говорю, что человек специально прыгал или что-то пинал, но какие-то перемещения кабины произошли. Из-за этого и сработала система», — сказал инженер. Он добавил, что месяц назад лифт проходил техническое освидетельствование. Также известно, что пассажир при толчке не пострадал.

В Нижневартовске жители пожаловались на падение грузового лифта с пассажиром в одном из домов. Однако в управляющей компании заверили, что лифт не падал, а жестко остановился из-за срабатывания системы безопасности. Об этом URA.RU рассказал главный инженер «Управляющая компания 1» Юрий Похила. «Никакого падения лифта не было, штатно сработала система безопасности. Он просто жестко остановился, падения не было. Лифт исправен и запущен в работу спустя 25 минут после вызова», — сказал Похила. Предварительно, по словам Похилы, срабатывание тормозов произошло по вине самого пассажира. «Не говорю, что человек специально прыгал или что-то пинал, но какие-то перемещения кабины произошли. Из-за этого и сработала система», — сказал инженер. Он добавил, что месяц назад лифт проходил техническое освидетельствование. Также известно, что пассажир при толчке не пострадал.