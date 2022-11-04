Пенсионерка из ЛНР попросила курганского депутата помочь с жильем

Депутат Яков Сидоров обещал помочь беженке из ЛНР получить жилье в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерка из Луганской народной республики попросила депутата Курганской городской думы Якова Сидорова помочь получить жилье в Кургане. Об этом она рассказала во время прямого эфира на странице Сидорова во «ВКонтакте». Депутат обещал направить документы в мэрию с просьбой о предоставлении беженке жилья из маневренного фонда.

«Я приехала в Курган из города Кременная (ЛНР) по приглашению подруги 10 октября. У нее живу в комнате, у нее и кормлюсь. Хотела бы остаться в этом городе, мне понравился Курган. Люди здесь добрые, отзывчивые. Получила паспорт гражданина РФ вчера, я уже россиянка. Хотелось бы хоть маленький уголочек свой, если можно», — сказала Галина.

По словам Галины, она получала пенсию в ЛНР. Пришли россияне, дали деньги, на которые она переехала в Россию. «Здесь пока не получала [деньги], но говорят, что должны дать 10 тысяч рублей — единовременное пособие. Дали гуманитарную помощь — продукты», — отметила она.

Сидоров обещал передать документы беженки в администрацию и гордуму Кургана. «Мы не так давно с депутатами объезжали маневренный фонд. Это более ста квартир. Мы объехали порядка 10 квартир. Это здания бывших общежитий, внутри есть кое-какая неухоженность, но это комнаты, в которых можно навести порядок. Надеюсь, мы найдем правовой механизм, чтобы предоставить вам жилье из этих комнат», — отметил он. Депутат подчеркнул, что проблемы беженцев, оказавшихся в Курганской области, на фоне частичной мобилизации отошли на второй план. «Человек ожидает десять тысяч рублей, находится без работы, на шее свой подруги. По возможности, давайте поддержим», — предложил депутат курганцам.