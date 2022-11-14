Кремль отреагировал на риски наступления ВСУ на Белгород и Курск

Информацией о возможном зимнем наступлении ВСУ на Белгородскую и Курскую области занимается Минобороны РФ и спецслужбы. Региональные же власти занимаются вопросами в рамках корсовета, созданного по поручению президента России, пояснил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«[Сведения от пленного офицера ВСУ о готовящемся наступлении на Белгород и Курск] это больше вопрос нашего Минобороны и спецслужб. Что касается регионов, там ведется планомерная, направленная работа в рамках координационного совета. Возглавляет это направление мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Песков.
Киев планирует начать этой зимой наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом рассказал пленный офицер ВСУ Владимир Лепихин.
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Информацией о возможном зимнем наступлении ВСУ на Белгородскую и Курскую области занимается Минобороны РФ и спецслужбы. Региональные же власти занимаются вопросами в рамках корсовета, созданного по поручению президента России, пояснил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Сведения от пленного офицера ВСУ о готовящемся наступлении на Белгород и Курск] это больше вопрос нашего Минобороны и спецслужб. Что касается регионов, там ведется планомерная, направленная работа в рамках координационного совета. Возглавляет это направление мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Песков. Киев планирует начать этой зимой наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом рассказал пленный офицер ВСУ Владимир Лепихин.