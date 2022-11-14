Кремль отреагировал на риски наступления ВСУ на Белгород и Курск

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В Кремле заверили, что работа в регионах в рамках корсовета правительства по поддержке ВС РФ ведется планомерно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информацией о возможном зимнем наступлении ВСУ на Белгородскую и Курскую области занимается Минобороны РФ и спецслужбы. Региональные же власти занимаются вопросами в рамках корсовета, созданного по поручению президента России, пояснил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«[Сведения от пленного офицера ВСУ о готовящемся наступлении на Белгород и Курск] это больше вопрос нашего Минобороны и спецслужб. Что касается регионов, там ведется планомерная, направленная работа в рамках координационного совета. Возглавляет это направление мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Песков.

Киев планирует начать этой зимой наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом рассказал пленный офицер ВСУ Владимир Лепихин.

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Информацией о возможном зимнем наступлении ВСУ на Белгородскую и Курскую области занимается Минобороны РФ и спецслужбы. Региональные же власти занимаются вопросами в рамках корсовета, созданного по поручению президента России, пояснил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Сведения от пленного офицера ВСУ о готовящемся наступлении на Белгород и Курск] это больше вопрос нашего Минобороны и спецслужб. Что касается регионов, там ведется планомерная, направленная работа в рамках координационного совета. Возглавляет это направление мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Песков. Киев планирует начать этой зимой наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом рассказал пленный офицер ВСУ Владимир Лепихин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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