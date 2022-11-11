Украинский военнопленный: Киев планирует наступление на Белгородскую и Курскую области

11 ноября 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

ВСУ готовят наступление на территории РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщил взятый военнопленный командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Владимир Лепихин. «Я слышал, что на территории России работают диверсанты, осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское», — приводит РИА Новости слова Лепихина. Он уточнил, что ВСУ планируют наступление зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. С начала спецоперации Украина ведет обстрелы приграничных территорий РФ, также совершались обстрелы бухты Севастополя. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.

Киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщил взятый военнопленный командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Владимир Лепихин. «Я слышал, что на территории России работают диверсанты, осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское», — приводит РИА Новости слова Лепихина. Он уточнил, что ВСУ планируют наступление зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. С начала спецоперации Украина ведет обстрелы приграничных территорий РФ, также совершались обстрелы бухты Севастополя. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.