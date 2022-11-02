В Тюмени врач-нарколог отмазал пьяного водителя

Тюменский врач-психиатр-нарколог получил взятку за предоставление заведомо ложного освидетельствования нетрезвого водителя. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина получил взятку в размере 60 тысяч рублей.
«Тюменец, являясь врачом — психиатром-наркологом ГБУЗ ТО „Областной наркологический диспансер“, через подставных лиц получил взятку в размере 60 000 рублей за предоставление подложного отрицательного заключения медицинского освидетельствования», — сообщают в ведомстве.
Мужчина отрицает свою вину. Он будет находиться в СИЗО по 31 декабря 2022 года. Его подельница будет находиться под домашним арестом также до 31 декабря 2022 года.
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