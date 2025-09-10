Пугачева рассказала, почему не вернется в Россию

Пугачева: сейчас я не могу быть в России
Пугачева призналась, что сейчас не может вернуться в РФ
Пугачева призналась, что сейчас не может вернуться в РФ Фото:

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что сейчас не может вернуться в Россию. Об этом она рассказала в интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена в реестр иноагентов в РФ).

«Сейчас я там (в России — прим. URA.RU) не могу быть. Мне нужно, чтобы <...> я могла дышать», — сказала Пугачева в разговоре с Гордеевой. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Ранее в ходе этого же интервью она поделилась, что решила покинуть РФ из-за того, что ее мужа признали иноагентом. После этого, рассказала Пугачева, их дети подверглись буллингу в школе. Одноклассники начали называть их «детьми шпионов». Кроме того, певица отказалась признавать себя предателем России. Однако она положительно относится к своим фанатам, которые до сих пор, со слов певицы, признаются ей в любви.

