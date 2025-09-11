В Госдуме предложили жесткое наказание за обман пенсионеров и инвалидов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за мошенничество в отношении пенсионеров и людей с инвалидностью. Наказание по ней предусматривается — до 15 лет лишения свободы. По словам политика, граждане этих категорий остаются одной из наиболее незащищенных групп населения.
«Самое страшное — это угрозы, с которыми сталкиваются одинокие люди преклонного возраста. Заступиться за них некому, жаловаться они не идут, и начинается давление по полной программе. За такой беспредел, за обман пенсионеров и инвалидов надо сажать надолго. Нужно вводить наказание до 15 лет лишения свободы, и наша партия будет добиваться принятия этого решения», — сказал Миронов для ТАСС.
Он подчеркнул, что многие пожилые люди и инвалиды не способны противостоять действиям мошенников, а потеря даже незначительной суммы может привести к серьезным психологическим последствиям и ухудшению состояния здоровья, вплоть до трагических исходов. Мошенники нередко выбирают в качестве жертв именно пенсионеров и инвалидов. По словам парламентария, злоумышленники тщательно собирают сведения об их здоровье, родственных связях, имущественном положении и финансах. Преступники стремятся завоевать доверие этих граждан, используя их доверчивость и недостаточную информированность по ряду вопросов.
Ранее эксперты банка ВТБ зафиксировали появление новой схемы мошенничества, ориентированной преимущественно на пожилых граждан. Злоумышленники используют наиболее распространенные опасения пенсионеров, связанные с сохранностью их накоплений, а также эксплуатируют их доверие к государственным структурам. Как сообщает пресс-служба банка, мошенники реализуют многоуровневую схему: на первом этапе мошенники выходят на связь по телефону, выдавая себя за сотрудников государственных или социальных организаций. Под предлогом необходимости перерасчета пенсионных выплат они убеждают граждан обратиться в многофункциональный центр (МФЦ). Через некоторое время после первого контакта жертве снова звонят — теперь уже под видом сотрудников ФСБ.
