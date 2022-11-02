Синоптики раскрыли, какая погода ожидает свердловчан в День народного единства

В День народного единства, 4 ноября, в Свердловской области ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
«По данным синоптиков ночью и днем 4 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления (гололед, сложное отложение, отложение мокрого снега на проводах), на дорогах гололедица», — рассказали о прогнозе в ведомстве. Также допускается, что будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи.
В связи с непогодой, водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными. «При управлении транспортным средством необходим соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки», — заявили в региональном МЧС. Также свердловчан просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов.
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