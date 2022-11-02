02 ноября 2022

Синоптики раскрыли, какая погода ожидает свердловчан в День народного единства

Жителей Свердловской области ожидает гололед в День народного единства
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Пешеходов и водителей просят быть внимательными на дорогах Фото:

В День народного единства, 4 ноября, в Свердловской области ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«По данным синоптиков ночью и днем 4 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления (гололед, сложное отложение, отложение мокрого снега на проводах), на дорогах гололедица», — рассказали о прогнозе в ведомстве. Также допускается, что будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи.

В связи с непогодой, водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными. «При управлении транспортным средством необходим соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки», — заявили в региональном МЧС. Также свердловчан просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов.

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В День народного единства, 4 ноября, в Свердловской области ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков ночью и днем 4 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления (гололед, сложное отложение, отложение мокрого снега на проводах), на дорогах гололедица», — рассказали о прогнозе в ведомстве. Также допускается, что будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи. В связи с непогодой, водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными. «При управлении транспортным средством необходим соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки», — заявили в региональном МЧС. Также свердловчан просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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