Синоптики раскрыли, какая погода ожидает свердловчан в День народного единства

Жителей Свердловской области ожидает гололед в День народного единства

03 ноября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Пешеходов и водителей просят быть внимательными на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В День народного единства, 4 ноября, в Свердловской области ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков ночью и днем 4 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления (гололед, сложное отложение, отложение мокрого снега на проводах), на дорогах гололедица», — рассказали о прогнозе в ведомстве. Также допускается, что будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи. В связи с непогодой, водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными. «При управлении транспортным средством необходим соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки», — заявили в региональном МЧС. Также свердловчан просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов.

В День народного единства, 4 ноября, в Свердловской области ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков ночью и днем 4 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления (гололед, сложное отложение, отложение мокрого снега на проводах), на дорогах гололедица», — рассказали о прогнозе в ведомстве. Также допускается, что будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи. В связи с непогодой, водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными. «При управлении транспортным средством необходим соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки», — заявили в региональном МЧС. Также свердловчан просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов.