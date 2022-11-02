В Сургуте родители отказались от исполнения детьми украинского танца на школьном празднике

03 ноября 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Родители не понимают, зачем ставить в репертуар украинский танец в этом году Фото: Илья Московец © URA.RU В школе Сургута родители учеников шестого класса отказались, чтоб их дети исполнили на Дне народного единства украинский танец. Об этом URA.RU сообщила одна из родительниц, пожелавшая остаться анонимной. «Дети каждый год танцуют на выбор учителя народный танец. В этом году детям предложили исполнить украинский танец. Многие мамочки, естественно, отказались от такого варианта. Зачем его нужно было ставить в этом году? На Украине идет специальная военная операция, туда отправляют отцов детворы, а мы их танцы показываем», — сообщает родительница. В департаменте образования администрации Сургута заявили URA.RU, что в школе работает студия народного танца «Фортуна», а выбор ее репертуара основывается на программе и уровне подготовки учащихся. «На родительском собрании одного из классов, ученики которого посещают занятия данного коллектива, одной из мам было инициировано обсуждение репертуара коллектива в отсутствии педагога хореографии. В его ходе родители предложили ввести в репертуар русский танец. Мнение родителей классный руководитель доведет до сведения хореографа. В мероприятии в честь Дня народного единства участие данного коллектива не планировалось, более того, сам его педагог находится в очередном отпуске», — прокомментировали в мэрии. Там также добавили, что Сургут является многонациональным городом, где исторически соединяется разные национальности и культуры, в том числе и украинская. Ранее URA.RU сообщало, что сургутян возмутила вывеска, раскрашенная в цвета флага Украины. Недовольство появилось из-за вывески с названием офисного центра «Самбор». Она выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города.

В школе Сургута родители учеников шестого класса отказались, чтоб их дети исполнили на Дне народного единства украинский танец. Об этом URA.RU сообщила одна из родительниц, пожелавшая остаться анонимной. «Дети каждый год танцуют на выбор учителя народный танец. В этом году детям предложили исполнить украинский танец. Многие мамочки, естественно, отказались от такого варианта. Зачем его нужно было ставить в этом году? На Украине идет специальная военная операция, туда отправляют отцов детворы, а мы их танцы показываем», — сообщает родительница. В департаменте образования администрации Сургута заявили URA.RU, что в школе работает студия народного танца «Фортуна», а выбор ее репертуара основывается на программе и уровне подготовки учащихся. «На родительском собрании одного из классов, ученики которого посещают занятия данного коллектива, одной из мам было инициировано обсуждение репертуара коллектива в отсутствии педагога хореографии. В его ходе родители предложили ввести в репертуар русский танец. Мнение родителей классный руководитель доведет до сведения хореографа. В мероприятии в честь Дня народного единства участие данного коллектива не планировалось, более того, сам его педагог находится в очередном отпуске», — прокомментировали в мэрии. Там также добавили, что Сургут является многонациональным городом, где исторически соединяется разные национальности и культуры, в том числе и украинская. Ранее URA.RU сообщало, что сургутян возмутила вывеска, раскрашенная в цвета флага Украины. Недовольство появилось из-за вывески с названием офисного центра «Самбор». Она выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города.