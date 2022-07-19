В Сургуте возмущены вывеской, раскрашенной в цвета флага Украины

20 июля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Торговый центр находится в Сургуте на улице Республики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте жителей возмутила вывеска с названием офисного центра «Самбор». Она выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Речь идет об объекте, принадлежащем местному бизнесмену Владимиру Самборскому, который является еще и руководителем одной из украинских диаспор. «На улице Республики есть здание, на котором вывеска с названием города Самбор, который находится на границе Украины и Польши. И еще вывеска исполнена в цветах украинского флага. И там не только я обратил внимание на это, но и другие люди. Жителей волнует, долго ли это будет висеть в Сургуте», — сообщил URA.RU сургутянин Эдуард Чуприн. Сам же бизнесмен в разговоре с URA.RU заявил, что не видит в вывеске чего-то предосудительного. Она была сделана больше 10 лет назад и до последнего времени никаких претензий ни у кого не вызывала. «Ничего я не буду менять. Мы ее сделали 15 лет назад. По логике недовольных, нам нужно тогда не только вывеску менять, но и герб Сургута, и заборы в Ханте-Мансийске перекрасить, которые также желто-голубые. Вот если будет закон о запрете цветов, я лично возьму лестницу и перекрашу вывеску», — высказался Самборский. Ранее URA.RU сообщало, что на ярмарке в ХМАО отказались размещать палатку в цветах флага Украины. Организаторы фестиваля «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске потребовали от участников спрятать палатку, которая напоминала флаг Украины. Им пришлось закрыть палатку тканью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте жителей возмутила вывеска с названием офисного центра «Самбор». Она выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Речь идет об объекте, принадлежащем местному бизнесмену Владимиру Самборскому, который является еще и руководителем одной из украинских диаспор. «На улице Республики есть здание, на котором вывеска с названием города Самбор, который находится на границе Украины и Польши. И еще вывеска исполнена в цветах украинского флага. И там не только я обратил внимание на это, но и другие люди. Жителей волнует, долго ли это будет висеть в Сургуте», — сообщил URA.RU сургутянин Эдуард Чуприн. Сам же бизнесмен в разговоре с URA.RU заявил, что не видит в вывеске чего-то предосудительного. Она была сделана больше 10 лет назад и до последнего времени никаких претензий ни у кого не вызывала. «Ничего я не буду менять. Мы ее сделали 15 лет назад. По логике недовольных, нам нужно тогда не только вывеску менять, но и герб Сургута, и заборы в Ханте-Мансийске перекрасить, которые также желто-голубые. Вот если будет закон о запрете цветов, я лично возьму лестницу и перекрашу вывеску», — высказался Самборский. Ранее URA.RU сообщало, что на ярмарке в ХМАО отказались размещать палатку в цветах флага Украины. Организаторы фестиваля «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске потребовали от участников спрятать палатку, которая напоминала флаг Украины. Им пришлось закрыть палатку тканью.