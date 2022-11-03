Мантуров и Решетников сидели на совещании с Путиным без света

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У Мантурова и Решетникова во время заседания с Путиным пропал свет Фото:

Главы Минэкономразвития Максим Решетников и Минпромторга Денис Мантуров сидели на совещания с участием президента России Владимира Путина без света из-за отключения света в башнях Москва-сити. Об этом сообщает РБК.

«На трансляции видно, что главы Минэкономразвития Решетников и Минпромторга Мантуров сидят [на совещании с Путиным] в темноте», — отметило издание в своем telegram-канале. В РБК добавили, что к моменту начала доклада Решетникова электричество в башнях Москвы-сити, а соответственно и у глав госведомств, появилось.

Во время совещания с Путиным у Мантурова отключили свет
Фото:
У глав госведомств пропал свет во время совещания с президентом
Фото:

3 ноября Путин провел совещание с членами правительства в дистанционном формате. В ходе совещания обсуждались инструменты поддержки инвестиций.

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Главы Минэкономразвития Максим Решетников и Минпромторга Денис Мантуров сидели на совещания с участием президента России Владимира Путина без света из-за отключения света в башнях Москва-сити. Об этом сообщает РБК. «На трансляции видно, что главы Минэкономразвития Решетников и Минпромторга Мантуров сидят [на совещании с Путиным] в темноте», — отметило издание в своем telegram-канале. В РБК добавили, что к моменту начала доклада Решетникова электричество в башнях Москвы-сити, а соответственно и у глав госведомств, появилось. 3 ноября Путин провел совещание с членами правительства в дистанционном формате. В ходе совещания обсуждались инструменты поддержки инвестиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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