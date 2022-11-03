Мантуров и Решетников сидели на совещании с Путиным без света

У Мантурова и Решетникова во время заседания с Путиным пропал свет Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Главы Минэкономразвития Максим Решетников и Минпромторга Денис Мантуров сидели на совещания с участием президента России Владимира Путина без света из-за отключения света в башнях Москва-сити. Об этом сообщает РБК.

«На трансляции видно, что главы Минэкономразвития Решетников и Минпромторга Мантуров сидят [на совещании с Путиным] в темноте», — отметило издание в своем telegram-канале. В РБК добавили, что к моменту начала доклада Решетникова электричество в башнях Москвы-сити, а соответственно и у глав госведомств, появилось.

Во время совещания с Путиным у Мантурова отключили свет Фото: РБК

У глав госведомств пропал свет во время совещания с президентом Фото: РБК

3 ноября Путин провел совещание с членами правительства в дистанционном формате. В ходе совещания обсуждались инструменты поддержки инвестиций.