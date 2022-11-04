Yle: Финляндии придется заплатить «Газпрому» «за воздух»

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Клипарт. Сургут, газпром, зск газпром
Условия контракта не оставляют выбора Финляндии, кроме как продолжать платить за непоставляемый товар Фото:
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Условия контракта с «Газпромом» заставляют финский государственный регулятор Gasum платить за непоставленный товар. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

«Между финским государственным регулятором Gasum и „Газпромом“ заключен долгосрочный контракт, согласно которому покупатель обязан приобрести определенный объем газа или же оплатить товар, даже не получая его», — сообщается в материале телеканала. Ранее финские власти отказались платить за российский газ рублями, соответственно, сейчас российское топливо не поступает в Финляндию. Данную ситуацию рассматривает финский суд, но его возможное будущее решение выглядит не очень оптимистично для Финляндии.

Ранее министерство внутренних дел Финляндии запросило 6 миллионов евро, чтобы построить заграждения на границе с Россией. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Швеции и Финляндии выполнили требования Турции для вступления в альянс, передает телеканал 360. Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не стремится размещать на своей территории ядерное оружие после становления членом НАТО, передает RT.

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Условия контракта с «Газпромом» заставляют финский государственный регулятор Gasum платить за непоставленный товар. Об этом сообщает финский телеканал Yle. «Между финским государственным регулятором Gasum и „Газпромом“ заключен долгосрочный контракт, согласно которому покупатель обязан приобрести определенный объем газа или же оплатить товар, даже не получая его», — сообщается в материале телеканала. Ранее финские власти отказались платить за российский газ рублями, соответственно, сейчас российское топливо не поступает в Финляндию. Данную ситуацию рассматривает финский суд, но его возможное будущее решение выглядит не очень оптимистично для Финляндии. Ранее министерство внутренних дел Финляндии запросило 6 миллионов евро, чтобы построить заграждения на границе с Россией. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Швеции и Финляндии выполнили требования Турции для вступления в альянс, передает телеканал 360. Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не стремится размещать на своей территории ядерное оружие после становления членом НАТО, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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