Полицейские из ХМАО готовятся к командировке на Кавказ

Полицейские из ХМАО готовятся к командировке в Дагестан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции ХМАО готовятся к отправке в Дагестан. Они сменят тех, кто уже находится в командировке в этом регионе в течение полугода. Об этом URA.RU рассказал источник в окружной полиции.

«Два раза в год происходит ротация. Сейчас те сотрудники, которые изъявили желание, будут проходить отбор. Не все, кто хотят, туда попадают. Количество мест ограничено, а желающих, традиционно, много», — сказали в полиции. В Дагестан уже отбыл начальник управления по работе с личным составом УМВД ХМАО Сергей Селезнев. Он будет вручать награды и звания отличившимся сотрудникам.

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что ажиотаж среди полицейских связан с тем, что во время командировки в Дагестане они получают повышенное денежное довольствие. «К тому же там сейчас относительно спокойно», — добавил собеседник URA.RU. В пресс-службу УМВД по ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов посетил сводный отряд полиции Югры в Чеченской Республике с рабочим визитом. Тогда полицейским были присвоены очередные звания и вручены награды.