Глава полиции ХМАО отправился в Чечню

06 мая 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов прибыл в Чечню с рабочим визитом Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов с рабочим визитом посетил сводный отряд полиции Югры в Чеченской республике. Полицейским были присвоены очередные звания и вручены награды. Об этом рассказали в полиции ХМАО. «Дамир Сатретдинов посетил сводный отряд полиции Югры, который несет службу в Чеченской республике, проверил несение службы личным составом <…> Сотрудники полиции Югры находятся там с декабря 2021 года, за этот период они проверили более 21 тысячи транспортных средств и свыше 25 тысяч граждан», — сказано в сообщении telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры». В полиции добавили, что Сатретдинов отметил отличившихся сотрудникам внутренних органов наградами. Троим полицейским присвоены очередные специальные звания. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов с рабочим визитом посетил сводный отряд полиции Югры в Чеченской республике. Полицейским были присвоены очередные звания и вручены награды. Об этом рассказали в полиции ХМАО. «Дамир Сатретдинов посетил сводный отряд полиции Югры, который несет службу в Чеченской республике, проверил несение службы личным составом <…> Сотрудники полиции Югры находятся там с декабря 2021 года, за этот период они проверили более 21 тысячи транспортных средств и свыше 25 тысяч граждан», — сказано в сообщении telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры». В полиции добавили, что Сатретдинов отметил отличившихся сотрудникам внутренних органов наградами. Троим полицейским присвоены очередные специальные звания.