05 мая 2022
04 мая 2022

Глава полиции ХМАО отправился в Чечню

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Глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов прибыл в Чечню с рабочим визитом Фото:

Глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов с рабочим визитом посетил сводный отряд полиции Югры в Чеченской республике. Полицейским были присвоены очередные звания и вручены награды. Об этом рассказали в полиции ХМАО.

«Дамир Сатретдинов посетил сводный отряд полиции Югры, который несет службу в Чеченской республике, проверил несение службы личным составом <…> Сотрудники полиции Югры находятся там с декабря 2021 года, за этот период они проверили более 21 тысячи транспортных средств и свыше 25 тысяч граждан», — сказано в сообщении telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры».

В полиции добавили, что Сатретдинов отметил отличившихся сотрудникам внутренних органов наградами. Троим полицейским присвоены очередные специальные звания.

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Глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов с рабочим визитом посетил сводный отряд полиции Югры в Чеченской республике. Полицейским были присвоены очередные звания и вручены награды. Об этом рассказали в полиции ХМАО. «Дамир Сатретдинов посетил сводный отряд полиции Югры, который несет службу в Чеченской республике, проверил несение службы личным составом <…> Сотрудники полиции Югры находятся там с декабря 2021 года, за этот период они проверили более 21 тысячи транспортных средств и свыше 25 тысяч граждан», — сказано в сообщении telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры». В полиции добавили, что Сатретдинов отметил отличившихся сотрудникам внутренних органов наградами. Троим полицейским присвоены очередные специальные звания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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