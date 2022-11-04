WSJ: США и союзники договорились о параметрах потолка цен на нефть из РФ

04 ноября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Каждая партия нефти из РФ, перевозимая по морю, будет попадать под ограничение цены Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США вместе со странами-союзниками пришли к соглашению о том, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться введение потолка цен. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. «США и их союзники решили, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это означает, что повторные продажи нефти вряд ли попадут под ограничение. Ранее посол РФ В США Анатолий Антонов заявил о том, что введение потолка цен на российские энергоресурсы могут повлечь за собой негативные последствия для мировой экономики, сообщает RT. По его словам, так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть приведет мировую экономику в плачевное состояние.

США вместе со странами-союзниками пришли к соглашению о том, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться введение потолка цен. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. «США и их союзники решили, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это означает, что повторные продажи нефти вряд ли попадут под ограничение. Ранее посол РФ В США Анатолий Антонов заявил о том, что введение потолка цен на российские энергоресурсы могут повлечь за собой негативные последствия для мировой экономики, сообщает RT. По его словам, так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть приведет мировую экономику в плачевное состояние.