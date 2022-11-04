Инструкторы из ХМАО провели курсы для мобилизованных в Чебаркуле. Фото

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, гранатомет, военные, солдаты, рпг
Обучение прошли около 200 мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Инструкторы из ХМАО провели курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных в Чебаркуле (Челябинская область). Обучение прошли около 200 военных, говорится в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса.

«Подготовка прошла по адаптированной программе первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Курс учит оказывать помощь себе и боевому товарищу. Отработали навыки в группах и индивидуально, а также обменялись опытом», — сообщается в канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что мобилизационные мероприятия завершены. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины.

Инструкторы из ХМАО провели обучение для мобилизованных в Чебаркуле
Фото:
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Инструкторы из ХМАО провели курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных в Чебаркуле (Челябинская область). Обучение прошли около 200 военных, говорится в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса. «Подготовка прошла по адаптированной программе первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Курс учит оказывать помощь себе и боевому товарищу. Отработали навыки в группах и индивидуально, а также обменялись опытом», — сообщается в канале. Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что мобилизационные мероприятия завершены. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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