Инструкторы из ХМАО провели курсы для мобилизованных в Чебаркуле. Фото 04 ноября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 + Обучение прошли около 200 мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Инструкторы из ХМАО провели курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных в Чебаркуле (Челябинская область). Обучение прошли около 200 военных, говорится в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса. «Подготовка прошла по адаптированной программе первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Курс учит оказывать помощь себе и боевому товарищу. Отработали навыки в группах и индивидуально, а также обменялись опытом», — сообщается в канале. Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что мобилизационные мероприятия завершены. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Инструкторы из ХМАО провели обучение для мобилизованных в Чебаркуле Фото: telegram-канал «Гумкорпус Югра» Инструкторы из ХМАО провели курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных в Чебаркуле (Челябинская область). Обучение прошли около 200 военных, говорится в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса. «Подготовка прошла по адаптированной программе первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Курс учит оказывать помощь себе и боевому товарищу. Отработали навыки в группах и индивидуально, а также обменялись опытом», — сообщается в канале. Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что мобилизационные мероприятия завершены. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям