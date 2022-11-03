Волонтеры из ХМАО проводят бесплатные занятия по начальной военной подготовке

Добровольцы проводят занятия по тактико-стрелковой подготовке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал координатор движения «Рокот» по ХМАО Дмитрий Кутарба.

«Это добровольческое общественное движение, в рамках которого мы обучаем всех желающих первой медицинской помощи и тактико-огневой подготовке. В данный момент наши курсы прошли в пяти городах ХМАО: Нефтеюганске, Сургуте, Приобье, Междуреченском и Ханты-Мансийске. Планируется в скором времени провести курсы в Нягани и Пойковском», — отметил координатор движения.

Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе. Материальную базу, по словам Дмитрия, движение закупает на собственные деньги или помогают те, кто прошел курс.

«Помещения нам предоставляют частные лица или органы власти. Например, на нас вышли руководители Нефтеюганского района. Они предоставят помещения по договору безвозмездного пользования», — рассказал Дмитрий Кутарба.

Ранее URA.RU рассказывало, что известный инструктор из Москвы Денис Ряузов научит жителей Салехарда (ЯНАО) владеть холодным оружием и оказывать первую помощь. Стаж его инструкторской деятельности более 20 лет. Он проводил семинары по специальной подготовке в Германии, Израиле, Швейцарии и других европейских странах. Также он известен как автор ряда публикаций в специализированных изданиях и разработчик методики комплексной подготовки бойцов групп быстрого реагирования и инкассации.