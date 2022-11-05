В ДНР подсчитали количество иностранцев в рядах украинской армии

05 ноября 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Потери среди иностранных наемников в рядах ВСУ не афишируют, заявил Баевский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины, позволяет им выполнять не только командные функции, но и работать на огневых позициях. Об этом заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский. «Число иностранцев в рядах Вооруженных сил Украины таково, что они выполняют уже не только командные функции, но и лично работают на огневых позициях», — передает слова Баевского издание ТАСС. Также офицер добавил, что потери среди иностранцев есть, но их не афишируют. После начала спецоперации на Украину начали съезжаться иностранные наемники, чтобы сражаться на стороне ВСУ. За восемь месяцев с начала СВО, российскими военными было уничтожено около восьми тысяч наемных военных. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Пятый канал.

Количество иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины, позволяет им выполнять не только командные функции, но и работать на огневых позициях. Об этом заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский. «Число иностранцев в рядах Вооруженных сил Украины таково, что они выполняют уже не только командные функции, но и лично работают на огневых позициях», — передает слова Баевского издание ТАСС. Также офицер добавил, что потери среди иностранцев есть, но их не афишируют. После начала спецоперации на Украину начали съезжаться иностранные наемники, чтобы сражаться на стороне ВСУ. За восемь месяцев с начала СВО, российскими военными было уничтожено около восьми тысяч наемных военных. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Пятый канал.