Финансовый аналитик спрогнозировал курс рубля после праздников

05 ноября 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

Курс рубля будет колебаться на торгах с юанем, заявил Антонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После ноябрьских праздников стоит ожидать колебания курса рубля. Однако изменения будут происходить не в парах с евро или долларом, а с китайским юанем. Об это заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Основные колебания российской валюты [после праздников] стоит ожидать не в парах с долларом или евро, а на торгах с юанем», — передает слова аналитика издание «Прайм». Антонов добавил, что на курсы валют повлияют налоговый период и сообщения из США о продолжении ужесточения политики Финансовой резервной системы. Внимание инвесторов с 7 по 11 ноября будет сосредоточено на данных о потребительских ценах за октябрь в США и России. Отмечается, что рубль вряд ли резко отреагирует на статистику, но в случае, если доллар будет торговаться около 62,5 рубля, то покупатели попытаются вернуться к курсу 65 рублей. Актуальные курсы доллара и евро находятся между 60 и 65,5 рублями. Юань так же будет стоить от 8 до 9 рублей. К середине ноября китайская валюта, вероятнее всего, будет резко колебаться, так как цена забилась в узкий диапазон в 8,45 рублей. Ранее стало известно, что рубль в начале торгов снизился по отношению к доллару, немного вырос к евро и остался стабилен к юаню, согласно данным Мосбиржи. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».

После ноябрьских праздников стоит ожидать колебания курса рубля. Однако изменения будут происходить не в парах с евро или долларом, а с китайским юанем. Об это заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Основные колебания российской валюты [после праздников] стоит ожидать не в парах с долларом или евро, а на торгах с юанем», — передает слова аналитика издание «Прайм». Антонов добавил, что на курсы валют повлияют налоговый период и сообщения из США о продолжении ужесточения политики Финансовой резервной системы. Внимание инвесторов с 7 по 11 ноября будет сосредоточено на данных о потребительских ценах за октябрь в США и России. Отмечается, что рубль вряд ли резко отреагирует на статистику, но в случае, если доллар будет торговаться около 62,5 рубля, то покупатели попытаются вернуться к курсу 65 рублей. Актуальные курсы доллара и евро находятся между 60 и 65,5 рублями. Юань так же будет стоить от 8 до 9 рублей. К середине ноября китайская валюта, вероятнее всего, будет резко колебаться, так как цена забилась в узкий диапазон в 8,45 рублей. Ранее стало известно, что рубль в начале торгов снизился по отношению к доллару, немного вырос к евро и остался стабилен к юаню, согласно данным Мосбиржи. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».