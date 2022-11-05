Global Research: Киев хочет навязать России «войну поколений»

Global Research: Киев не планирует выиграть — он хочет убрать с Украины всех этнических русских

05 ноября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Цель киевских властей очистить Украину от этнических русских, пишет издание Global Research Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины хотят очистить свою страну от всех этнических русских и навязать России «войну поколений». Такое мнение выражено в материале издания Global Research. «Политическая элита Украины хочет, чтобы это была война поколений. Киев использует это как способ очистить Украину от всех этнических русских», — заявляет автор материала, американский журналист, работающий в Донбассе, Джордж Элиасон. Он отмечает, что на Украине хотят уничтожить всех тех, кто чтит своих предков, которые были убиты солдатами немецкой армии во время Великой Отечественной войны, и кто мешает «почитать память» солдат дивизии СС «Галичина». Он также сообщил, что власти Украины ведут борьбу против советского наследия и воспитывают детей в атмосфере ненависти ко всему русскому. «Я участвовал в референдуме по присоединению к России в пяти городах. Все давно этого ждали. И для них это как возвращение домой. Прямо сейчас впервые за последние почти девять лет у людей появилась причина чувствовать себя в безопасности. Так что в целом люди очень этому рады», — заключил автор издания. Ранее в Совете Федерации РФ заявили, что организованный в Донбассе военный трибунал должен рассматривать уголовные дела против украинцев, совершивших военные преступления. Также сообщалось, что в ООН начали потихоньку прозревать относительно того, кого они поддерживают на Украине, передает «Царьград».

Власти Украины хотят очистить свою страну от всех этнических русских и навязать России «войну поколений». Такое мнение выражено в материале издания Global Research. «Политическая элита Украины хочет, чтобы это была война поколений. Киев использует это как способ очистить Украину от всех этнических русских», — заявляет автор материала, американский журналист, работающий в Донбассе, Джордж Элиасон. Он отмечает, что на Украине хотят уничтожить всех тех, кто чтит своих предков, которые были убиты солдатами немецкой армии во время Великой Отечественной войны, и кто мешает «почитать память» солдат дивизии СС «Галичина». Он также сообщил, что власти Украины ведут борьбу против советского наследия и воспитывают детей в атмосфере ненависти ко всему русскому. «Я участвовал в референдуме по присоединению к России в пяти городах. Все давно этого ждали. И для них это как возвращение домой. Прямо сейчас впервые за последние почти девять лет у людей появилась причина чувствовать себя в безопасности. Так что в целом люди очень этому рады», — заключил автор издания. Ранее в Совете Федерации РФ заявили, что организованный в Донбассе военный трибунал должен рассматривать уголовные дела против украинцев, совершивших военные преступления. Также сообщалось, что в ООН начали потихоньку прозревать относительно того, кого они поддерживают на Украине, передает «Царьград».