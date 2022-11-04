04 ноября 2022
03 ноября 2022

В ХМАО пропал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нягани пропал восьмилетний ребенок Фото:

В Нягани (ХМАО) пропал восьмилетний Александр Степанчук. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра г. Нягань» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал ребенок! Степанчук Александр Александрович 07.08.2014 года рождения. 05.11.22 года вышел из дома по адресу 1 мкр. в районе 11:00 часов и до настоящего времени его местонахождение не известно», — указано в сообщении.

Уточняется, что одет ребенок был в синюю куртку до пояса, серую шапку, черные ботинки и комуфляжные штаны. Рост пропавшего 150 см, глаза голубые, волосы светлые. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-800-201-21-10 или 8-900-392-29-29. Также можно обратиться в полицию по номеру 102.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске пропала 73-летняя Райфа Анненкова. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Мальчик ушел из дома 5.11.22 г. и до настоящего времени его местонахождение не известно

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В Нягани (ХМАО) пропал восьмилетний Александр Степанчук. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра г. Нягань» в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал ребенок! Степанчук Александр Александрович 07.08.2014 года рождения. 05.11.22 года вышел из дома по адресу 1 мкр. в районе 11:00 часов и до настоящего времени его местонахождение не известно», — указано в сообщении. Уточняется, что одет ребенок был в синюю куртку до пояса, серую шапку, черные ботинки и комуфляжные штаны. Рост пропавшего 150 см, глаза голубые, волосы светлые. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-800-201-21-10 или 8-900-392-29-29. Также можно обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске пропала 73-летняя Райфа Анненкова. Женщина нуждается в медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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