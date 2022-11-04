В ХМАО пропал ребенок. Фото

05 ноября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

В Нягани пропал восьмилетний ребенок Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нягани (ХМАО) пропал восьмилетний Александр Степанчук. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра г. Нягань» в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал ребенок! Степанчук Александр Александрович 07.08.2014 года рождения. 05.11.22 года вышел из дома по адресу 1 мкр. в районе 11:00 часов и до настоящего времени его местонахождение не известно», — указано в сообщении. Уточняется, что одет ребенок был в синюю куртку до пояса, серую шапку, черные ботинки и комуфляжные штаны. Рост пропавшего 150 см, глаза голубые, волосы светлые. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-800-201-21-10 или 8-900-392-29-29. Также можно обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске пропала 73-летняя Райфа Анненкова. Женщина нуждается в медицинской помощи. Мальчик ушел из дома 5.11.22 г. и до настоящего времени его местонахождение не известно

В Нягани (ХМАО) пропал восьмилетний Александр Степанчук. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра г. Нягань» в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал ребенок! Степанчук Александр Александрович 07.08.2014 года рождения. 05.11.22 года вышел из дома по адресу 1 мкр. в районе 11:00 часов и до настоящего времени его местонахождение не известно», — указано в сообщении. Уточняется, что одет ребенок был в синюю куртку до пояса, серую шапку, черные ботинки и комуфляжные штаны. Рост пропавшего 150 см, глаза голубые, волосы светлые. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-800-201-21-10 или 8-900-392-29-29. Также можно обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске пропала 73-летняя Райфа Анненкова. Женщина нуждается в медицинской помощи.